Warta Poznań nie przystąpi do rozgrywek I ligi?

Warta Poznań wciąż nie doszła do porozumienia z miastem ws. gry na Stadionie Miejskim w Poznaniu. Na specjalnie zwołanej konferencji prasowej właściciel ”Zielonych” Bartłomiej Farjaszewski zapowiedział, że jeżeli nie dojdzie do kompromisu, Warta nie przystąpi do rozgrywek I ligi. Farjaszewski nie wyobraża sobie bowiem innego miejsca rozgrywania meczów przez Wartę niż Poznań.

Jeszcze przed zakończeniem sezonu Warta Poznań poinformowała, że we wniosku licencyjnym na grę w PKO BP Ekstraklasie w sezonie 2024/25 jako miejsce rozgrywania domowych meczów zgłosiła Stadion Miejski w Poznaniu. Przez pięć ostatnich sezonów ”Zieloni” swoje mecze musieli rozgrywać w Grodzisku Wielkopolskim, bowiem słynny ”Ogródek” przy Drodze Dębińskiej przestał spełniać wymogi infrastrukturalne.

Sytuacja mocno się jednak skomplikowała, bowiem Warta na własne życzenie spadła z Ekstraklasy. W pięciu ostatnich kolejkach sezonu ”Zieloni” odnieśli aż cztery porażki. Nie pomógł także rywal zza miedzy – Lech Poznań, który w ostatniej kolejce nie mógł przegrać z bezpośrednim rywalem Warty w walce o utrzymanie – Koroną Kielce. ”Kolejorz” jednak się skompromitował i przegrał u siebie 1:2, choć do przerwy prowadził.

Pojawiły się więc pytania, czy aby na pewno Warta będzie rozgrywać pierwszoligowe mecze na Stadionie Miejskim. Zapewniano, że ”Zieloni” i tak będą występować w Poznaniu, ale wciąż były co do tego wątpliwości. Po tygodniowej żałobie spowodowanej spadkiem władze klubu przerwały milczenie i zwołały konferencję prasową, którego tematem była przyszłość Warty. Na konferencji pojawili się członek zarządu Maciej Wojdyło, prezes Artur Meissner i właściciel klubu Bartłomiej Farjaszewski.

Spotkanie z dziennikarzami nie było transmitowane na żywo, ale Warta informowała na bieżąco o najważniejszych wypowiedziach. Farjaszewski stanowczo powiedział, że jedyna opcja, jaka wchodzi w grę, to rozgrywanie meczów przez Wartę w Poznaniu. Szerokim echem odbiła się wypowiedź właściciela klubu, który poinformował, że w przypadku braku porozumienia z miastem ws. rozgrywania meczów na Stadionie Miejskim, Warta nie przystąpi do rozgrywek I ligi.

Żeby Warta mogła grać w I lidze, kluczową kwestią jest stadion w Poznaniu. Wniosek licencyjny zezwala jedynie na grę na stadionie w Poznaniu. Jeśli Warta wróci do Poznania, gwarantuję dalszą budowę i wsparcie klubu. Bez stadionu nie jestem w stanie tego zrobić. Jeżeli będą to warunki (dotyczące wynajmu Stadionu Miejskiego – przyp. red.), na których Warta odbywała mecze derbowe, klub będzie na to stać.

Jedyna przyszłość jaka czeka Wartę Poznań jest w Poznaniu. Warta Poznań jest klubem poznańskim i tylko tutaj jest jej miejsce. Nie ma alternatywy innej, niż sam Poznań. Ja sobie tego nie wyobrażam (…) To jest jedyna droga, by klub istniał.

Farjaszewski uderzył także w prezesa Lecha Poznań Karola Klimczaka. Słowa właściciela Warty mogły nasunąć niektórym myśl, że Lechowi byłoby nie na rękę, gdyby musieli oni dzielić Stadion Miejski z ”Zielonymi”.

Nie interesuje mnie, by ktoś nam coś załatwiał. Tak jak ostatnio Karol Klimczak proponował, że może załatwić, by Warta dalej grała w Grodzisku Wielkopolskim. Warta może grać wyłącznie w Poznaniu. Nie ma innej opcji. Żaden Grodzisk nie wchodzi w grę. Jeśli nie dojdzie do porozumienia ws. gry przy Bułgarskiej, nie przystąpimy do rozgrywek I ligi.

Do 18 czerwca musimy mieć umowę z operatorem stadionu. Rozmowy? Cóż… toczą się, ale są duże problemy. Do 18 czerwca musimy mieć podpisana umowę, bo inaczej nie będziemy mogli przystąpić do I ligi.

Uważam, że Warta Poznań ma coś, co warto pielęgnować. I ja się z tym utożsamiam. Jednak pewnych rzeczy nie przeskoczę. Przez sześć lat dostawaliśmy pewne deklaracje i nic z tego nie było. Nie wyobrażam sobie, że miasto dopuści do takiej sytuacji, by Warta nie przystąpiła do rozgrywek I ligi.

Ja chcę szukać rozwiązań, a nie szukać wytłumaczeń dlaczego nie można. Sześć lat już tego słuchałem. Kto wybudował stadion w Poznaniu? Miasto. Staramy się być klubem profesjonalnym. Ja wiem, w co wchodziłem – mówiąc brzydko. Ja wiem, ile pracy wykonaliśmy przez sześć lat. Nie ma takiej opcji, jak Grodzisk Wielkopolski. To nie jest klub z Grodziska i po sześciu latach należy to zrozumieć. Wierzę, że miasto jest tak samo zdeterminowane, jak my.