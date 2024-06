Była gwiazda Ekstraklasy z golem na wagę awansu do Serie A

Były napastnik Lecha Poznań Christian Gytkjaer strzelił jedynego gola w dwumeczu Venezii z Cremonese, który zapewnił Venezii awans do Serie A. To nie pierwszy raz, gdy bramka Duńczyka zapewnia jego drużynie awans do elity. Przed dwoma laty m.in. dzięki niemu Monza po raz pierwszy w historii awansowała do Serie A.

Venezia wraca do Serie A

W 2021 roku Venezia po raz pierwszy od 19 lat wywalczyła awans do Serie A. ”Lagunari” jednak już po roku pożegnali się z elitą, a pierwszym sezonie po spadku nie udało im się wywalczyć ponownego awansu. Ten sezon Venezia ponownie zakończyła w strefie barażowej, lecz dzięki zajęciu trzeciego – a nie jak przed rokiem ósmego – miejsca do baraży przystąpili od etapu półfinału.

W półfinale Venezia mierzyła się z Palermo, które w poprzedniej rundzie pokonało w dwumeczu Sampdorię. W pierwszym meczu podopieczni Paolo Vanoliego pokonali na wyjeździe Palermo 1:0, a w rewanżu wygrali 2:1. W finale Venezię czekał dwumecz z Cremonese, które sezon zasadniczy zakończyło na czwartym miejscu – trzy punkty za plecami Venezii.

Pierwszy mecz rozgrywany w Cremonie zakończył się remisem 0:0. W rewanżu padła zaledwie jedna bramka, która zadecydowała o awansie Venezii do Serie A. Jej autorem był Christian Gytkjaer, który w latach 2017-20 występował w Lechu Poznań. Zwycięskiego gola Duńczyk strzelił w 24. minucie. Co więcej, był to jego jedyny występ od pierwszej minuty w barażach.

Specjalista od ważnych goli

Do Venezii Gytkjaer przeniósł się przed sezonem 2023/24, po wygaśnięciu jego umowy z Monzą. Przez trzy lata był on zawodnikiem ”Biancorossich”, rozgrywając w tym czasie 86 meczów i strzelając 22 gole. Najwięcej bramek – 14 – zdobył w sezonie 2021/22, w których Monza wywalczyła pierwszy w historii awans do Serie A.

Awans ten w głównej mierze można zawdzięczać Gytkjaerowi, który w wygranym 4:2 półfinałowym dwumeczu strzelił dwa gole. W pierwszym, wygranym 2:1 meczu z Pisą również wpisał się na listę strzelców, a w rewanżu potrzebował zaledwie pół godziny po wejściu na plac gry, by ustrzelić dublet. Co więcej, to Gytkjaer strzelił w dogrywce gola na 4:3, który wprowadził Monzę do Serie A.

W Serie B Gytkjaer 36 z 59 meczów rozegrał w pierwszym składzie, jednak w Serie A był już wyłącznie rezerwowym. Tylko trzy z 22 meczów we włoskiej ekstraklasie zaczął w wyjściowej jedenastce. W Serie A Duńczyk strzelił dla Monzy tylko jednego gola, ale miał on niebagatelne znaczenie. W meczu 7. kolejki z Juventusem wszedł na murawę w 54. minucie, a 20 minut później zdobył bramkę na 1:0, która zapewniła Monzy pierwsze w historii zwycięstwo w Serie A.

29 maja 2022 – Gytkjaer strzela gola dla Monzy na 4:3, który daje jej awans do Serie A

2 czerwca 2024 – Gytkjaer strzela gola dla Venezii na 1:0, który daje jej awans do Serie Apic.twitter.com/oQT2y0GylL https://t.co/OelPhOQgCK — Maciej (@mac_bar_) June 2, 2024

Jako piłkarz Monzy Gytkjaer zaliczył zaledwie 542 minuty na poziomie Serie A, co dawało średnio raptem 25 minut na występ. Być może w barwach Venezii przebije ten wynik, ale nie może mieć gwarancji, że będzie zawodnikiem wyjściowej jedenastki. W minionym sezonie 19 z 43 meczów zaczynał w pierwszym składzie, a na boisku spędzał średnio 45 minut. Gytkjaer zdołał jednak zdobyć 12 bramek, co było drugim najlepszym wynikiem w zespole Venezii. Lepszy dorobek miał tylko pochodzący z Finlandii Joel Pohjanpalo, którego 22 gole dały mu koronę króla strzelców Serie B.

fot. Lega B / YouTube

