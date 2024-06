Sassuolo znów zmienia trenera. To były mistrz świata

Sassuolo ma za sobą koszmarny sezon w Serie A. Po jedenastu latach, drużyna „Neroverdich” doczekała się pierwszego w historii spadku z elity. W trakcie sezonu doszło do zmiany trenera – zwolniony został Alessio Dionisi, a ratownikiem miał być znany z tej roli Davide Ballardini. Niestety, nawet taki fachowiec w sytuacjach trudnych nie poradził sobie z tak trudną misją. Dziś wiemy, że znamy jego następcę.

Sassuolo znów zmienia trenera

Jako, że Davide Ballardini nie utrzymał w Serie A drużyny z Reggio Emilia, nie zostaje on dłużej w klubie z Mapei Stadium.

Fabio Grosso is currently signing his contract as new Sassuolo manager, in Milan. Former Lyon coach will join the Serie B team.

Excl coverage on @DiMarzio pic.twitter.com/OLPZ67JfE1 — Luca Bendoni (@LucaBendoni) June 3, 2024

Oznacza to, że swoją tymczasową przygodę w regionie Emilia Romania zatrzymał na 12 meczach w roli trenera. We wrześniu został on zwolniony z Cremonese, z którym także spadł z Serie A. Był on jednym z beneficjentów zmiany przepisów, które we Włoszech uniemożliwiały trenowanie w tym samym sezonie dwóch różnych klubów. Teraz, można to zrobić, pod warunkiem zwolnienia z pierwszego klubu do grudnia.

Jego miejsce w Sassuolo ma zająć mistrz świata 2006 i kluczowy piłkarz na tamtym turnieju, Fabio Grosso. Były lewy obrońca Juventusu i Lyonu to świetny wybór na Serie B. Rok temu doprowadził Frosinone do zwycięstwa w tych rozgrywkach.

Trener chciał jednak spróbować czegoś nowego – czekał, był wybredny. Wybrał Lyon, który był pełen problemów. Sam, dostał tam po głowie – dosłownie i w przenośni. Przy okazji jednego z meczów dostał w głowę rzuconym kamieniem. Zastąpił go Pierre Sage, który jako tymczasowy szkoleniowiec doprowadził do prawdziwego boiskowego cudu – europejskich pucharów, będąc jesienią długo w strefie spadkowej. Grosso poleciał po siedmiu meczach we Francji.

🔴🔵 Fabio Grosso: “What happened could have been a tragedy. It certainly was for the sport and all those that love it”. “I hope with all my heart that this will be a lesson”. “I thank you all for your support. Now focus and go, Olympique Lyon”. pic.twitter.com/jSAIShBKeK — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 31, 2023

Sassuolo zakończyło sezon Serie A 2023/24 na miejscu numer 19. Okazali się lepsi tylko od Salernitany. Największym osiągnięciem 'Neroverdich’ jest dwukrotne pokonanie Interu oraz zaaplikowanie trzech bramek i wywalczenie remisu z AC Milanem.

Fot. PressFocus

