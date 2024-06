Naby Keita zdecydowanie nie może zaliczyć obecnego sezonu do udanych. Od początku przenosin do Werderu Brema trapiony był kontuzjami. Następnie bardzo mocno podpadł całej drużynie, odmawiając gry przeciwko Bayerowi Leverkusen, przez co został zawieszony. Teraz zawodnicy Bundesligi wybrali go największym ”flopem” rozgrywek ligi niemieckiej.

Gorzki powrót do Bundesligi

Naby Keita w 2018 roku zastał kupiony przez ,,The Reds” za 60 milionów euro z RB Lipska i związane z jego transferem były wielkie nadzieje. Był częścią składu Liverpoolu, który pod wodzą Jurgena Kloppa wygrał Ligę Mistrzów i Premier League oraz Puchar Anglii. Nie spełnił pokładanych w nim nadziei, ponieważ nigdy nie był ważnym zawodnikiem w zespole. Na początku obecnego sezonu zakończył swoją pięcioletnią przygodę w Anglii wraz z wygaśnięciem swojego kontraktu.

Przeniósł się z powrotem do ligi niemieckiej, a dokładnie do Werderu Brema. Tam miał odbudować formę jaką imponował w Lipsku. Pobyt Gwinejczyka w nowej drużynie od początku nie układał się po jego myśli. Wraz z początkiem rozgrywek często nękany był przez kontuzje. Nie był on również dostępny na początku roku, wtedy to rozgrywany był Puchar Narodów Afryki, gdzie oczywiście występował Keita.

Po powrocie z turnieju znów dopadł go uraz. W kwietniu wydawało się, że ma szanse powrócić do składu Werderu. Wówczas jednak zachował się karygodnie, przez co został zawieszony do końca sezonu. Odmówił bowiem udziału w meczu ligowym przeciwko Bayerowi Leverkusen, gdy dowiedział się, że zabraknie go w podstawowej jedenastce. Miał opuścić autokar i wrócić do domu. Swoim zachowaniem zawiódł całą drużynę, o czym jasno poinformował dyrektor sportowy – Clemens Fritz.



Nie będziemy tolerować zachowania Naby’ego. Zawiódł swój zespół w okresie trudności związanych z naszą ostatnią sytuacją i dostępnością składu i przedłożył własne interesy ponad interesy zespołu”



Wcześniej również docierały głosy o braku profesjonalizmu ze strony 29-latka. ,,Daily Star” informował, że osoby decyzyjne w Werderze mają poważne zastrzeżenia dotyczące jego osoby. Pomocnik kilkukrotnie miał spóźnić się m.in. na wewnętrzne spotkania oraz kilka razy miał odmówić udziału w wydarzeniach związanych ze sponsorami. Po wspomnianym wcześniej meczu z Bayerem oprócz zawieszenia został ukarany wysoką karą finansową.

SV Werder Bremen have suspended Naby Keïta until the end of the season. The club have also handed the midfielder a substantial fine. The 28-year-old will no longer train with the team or be part of the first-team dressing room.#werder pic.twitter.com/CW1gTNKfMa — SV Werder Bremen EN (@werderbremen_en) April 16, 2024

Rozczarowanie

Teraz ponownie zrobiło się głośno o Keicie i ponownie nie są wiadomości pozytywne. W ankiecie przeprowadzonej na koniec sezonu dla niemieckiego magazynu piłkarskiego ,,Kicker” około 230 zawodników Bundesligi zapytano o zdanie na różne tematy. Keita został wybrany największym ,,flopem” z liczbą około 25% oddanych głosów. 29-latek w obecnym sezonie wystąpił zaledwie w pięciu meczach ligowych. Na boisku spędził zaledwie 106 minut.

Naby Keita voted 'flop of the season' by fellow Bundesliga players with 25.6% of the votes😬😬 ✍️ @kicker_BL #LFC #Bundesliga pic.twitter.com/WwqqU8rrh5 — Anything Liverpool (@AnythingLFC_) June 3, 2024

Fot. PressFocus

