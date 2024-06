Crystal Palace z pierwszym letnim transferem

Crystal Palace rozpoczyna budowanie kadry na nowy sezon. Pierwszym wzmocnieniem okaże się Daichi Kamada. Japończyk po nieudanej przygodzie w Lazio będzie chciał powrócić do formy pod okiem Olivera Glasnera, z którym współpracował już w Eintrachcie Frankfurt.

Jak donosi Fabrizio Romano, Crystal Palace dopina już pierwszy letni transfer. Na Selhurst Park przybędzie Japończyk Daichi Kamada. Crystal Palace nie zapłaci ani funta za ten transfer, gdyż 27-latek będzie miał status wolnego agenta.

🔵🔴🇯🇵 Daichi Kamada to Crystal Palace, here we go! Verbal agreement confirmed as revealed on Friday, medical tests booked this week.

Palace are just waiting for Kamada to sign the contract as free agent.

Oliver Glasner wanted Daichi again after Eintracht chapter together. pic.twitter.com/pPUYuRJIc1

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 3, 2024