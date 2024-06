Oficjalnie: Kadra Chorwacji na EURO 2024

Chorwacja w ostatnich latach przyzwyczaiła do fantastycznych wyników – dwa wielkie turnieje kończyli na podium. Na mistrzostwach świata w Rosji zdobyli srebro, z mistrzostw świata w Katarze przywieźli brąz. Gorzej radzili sobie jednak na mistrzostwach Europy. Oto ostateczna kadra Chorwacji na EURO 2024.

Selekcjoner Zlatko Dalić na zgrupowanie przed EURO 2024 zaprosił 26 nazwisk umieszczając jednakże aż dziewięciu piłkarzy na liście rezerwowej w przypadku kontuzji, któregoś z zawodników. Urazów nie było w związku z czym na turniej do Niemiec pojadą zawodnicy pierwszego wyboru selekcjonera.

W teorii łatwe eliminacje przysporzyły Chorwatom wielu problemów. „Vatreni” trafili do pięciozespołowej grupy z Walią, Turcją, Łotwą oraz Armenią. Teoretycznie podopieczni Zlatko Dalicia byli murowanym faworytem do wygrania grupy i szybkiego awansu na EURO 2024. Przewidywania nie sprawdziły się, gdyż zajęli drugie miejsce za plecami Turcji.

Head coach @DalicZlatko has confirmed #Croatia squad for the upcoming #EURO2024! 🇭🇷✅#Family #Vatreni❤️‍🔥 pic.twitter.com/NfrYCIaksk

— HNS (@HNS_CFF) June 7, 2024