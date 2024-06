Wojciech Szczęsny znów w jednym zespole z Ronaldo?

Wydawało się, że Wojciech Szczęsny mimo upływu lat wciąż ma pewne miejsce w bramce Juventusu. W klubie zaszły jednak pewne zmiany, z nowym trenerem – Thiago Mottą – na czele. Ten miał zażądać sprzedaży Polaka i zastąpieniem go Michele di Gregorio z Monzy. Jak informuje Fabrizio Romano, z Polakiem miało już się skontaktować Al-Nassr, w którym z powodzeniem występuje Cristiano Ronaldo.

Wojciech Szczęsny mimo 34 lat na karku wciąż jest jednym z najlepszych bramkarzy na świecie. Wielokrotnie, nie tylko w reprezentacji Polski, ale też w Juventusie ratował swoją drużynę przed stratą bramki. Wydawało się, że Polak w Turynie dorobi się statusu legendarnego Gianluigiego Buffona. Gdy ten zresztą odchodził z Juventusu namaścił Szczęsnego na swojego następcę. Klub dał mu bez wahania koszulkę z numerem ”jeden”.

Wydaje się, że jednak kadencja polskiego golkipera w Juventusie dobiega do końca. Jak informuje Fabrizio Romano, Wojciech Szczęsny rozpoczął rozmowy z arabskim Al-Nassr. W tym klubie gra kilku znanych z Europy piłkarzy, z samym Cristiano Ronaldo na czele. Mówi się, że 34-latkiem od dawna się interesowały kluby z Arabii Saudyjskiej. Szczęsny jednak nie był skłonny do przeprowadzki w te rejony i odrzucał oferty. Teraz chyba może nie mieć wyjścia.

🚨🟡🔵 EXCL: Al Nassr have started talks to sign Wojciech Szczesny from Juventus as new goalkeeper.

Juve are prepared to sell Szczesny as Di Gregorio will join on €18m deal and new deal talks with Perin will start soon.

🇵🇱 Decision will be up to the Polish goalkeeper. pic.twitter.com/zAe2JsEVjg

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 9, 2024