Everton z nowym właścicielem – to zwierzchnik włoskiego klubu

Everton w ostatnich kilkunastu miesiącach przeżył wiele perturbacji. Farhad Moshiri zapragnął sprzedać klub, pojawiły się komplikacje, a do tego podupadła sama forma sportowa „The Toffees”. Dziś wiemy, że będący właścicielem włoskiej AS Romy Amerykanin Dan Friedkin wraz z synem Ryanem prawdopodobnie staną się nowymi właścicielami klubu. Zapowiada się na czas ulgi dla kibiców z Goodison Park.

Friedkin pokonał czterech innych oferentów i ma zamiar nabyć 94% udziałów obecnego właściciela Farhada Moshiriego w angielskiej drużynie. Everton w sezonie 2024/25 zagra w Premier League, jednak po raz ostatni na Goodison Park. Przenieść się ma bowiem na 52-tysięcznik w rejonie Bramley-Moore Dock.

Jak podaje 'Il Messangero’, Dan Friedkin, aby kupić angielski klub, zgodził się zapłacić kwotę około 650 milionów euro plus pokryć około 400 milionów euro długów poprzedniego właściciela. Będzie to jego trzeci klub piłkarski w portfolio po Romie i francuskim Cannes (od 2023 roku).

Friedkin Group jest właścicielem AS Romy od 2020 roku. Od tej pory, klub z Rzymu zanotował dwa europejskie finały, z czego jeden wygrany – mowa o Tiranie w 2022 roku i finale Ligi Konferencji Europy. Rok później nastąpił kontrowersyjny finał w Budapeszcie, w którym to Sevilla wygrała po karnych, a sam właściciel miał dość narzekania Mourinho po meczu i myślał nawet o jego zwolnieniu.

Jego majątek wynosi około 6,1 miliarda dolarów i jest niezwykle doświadczonym biznesmenem w branży motoryzacyjnej, hotelarskiej i filmowej. Friedkin w Stanach był dealerem Toyoty, ma on w swojej kolekcji także samolot Spitfire, którym lata na pokazach i występuje jako stunter. Za jeden z występów filmowych otrzymał nawet nagrodę.

Remember that scene in 'Dunkirk' when, following a dogfight, Tom Hardy lands his Spitfire on the beach after he ran out of fuel?

Dan #Friedkin piloted the plane. The stunt won him a Taurus Stunt Award.

All being well, he will soon be Everton's new owner.#UTFT pic.twitter.com/6xHGDu1iCX

— 🌊 Paul Downes 🇺🇦 (@CallmeDownsie) June 15, 2024