Milan przejdzie wiele zmian wraz z początkiem nowego sezonu. Zmieni się nie tylko trener pierwszej drużyny, ale i trener drużyny młodzieżowej. Dojdzie do tego stworzenie drużyny U23, która ułatwi przeskok najzdolniejszym z zawodników z piłki juniorskiej do seniorów. W tej sprawie pozostała jedynie papierologia, z uwagi na wydany już oficjalny werdykt w sprawie Ancony, która zalegała z wypłatami w ostatnich miesiącach i nie zachowa miejsca w Serie C.

Milan rozszerza swoje struktury

Ancona have been ruled out of next season's Serie C. Milan's U23 team will take their place. pic.twitter.com/N0BU3QxWxr — Milan Posts (@MilanPosts) June 10, 2024

Milan planował minimum od marca, aby stworzyć drugą drużynę. W marcu pisaliśmy w końcu:

Milan szuka stadionu. Brzmi jak science-fiction, ale to nie jest fikcja. Cel jest bowiem bardzo jasny. Milan planuje od przyszłego sezonu wystawiać drużynę do lat 23. Ta potrzebuje więc miejsca do rozgrywania spotkań i spełnienia ligowych norm. Nie może wszak rozgrywać meczów w Centro Sportivo Milanello, gdyż nie mieści wymaganej liczby widzów na tym poziomie rozgrywek (nowa drużyna zaczynałaby od poziomu Serie C).

Włodarze klubi skontaktowali się wiosną z Pro Sesto, aby sprawdzić dostępność Stadio Ernesto Breda w Sesto San Giovanni (3,5 tysiąca widzów) dla rozgrywania meczów drugiej drużyny. Pod koniec maja podjęto jednak decyzję o rozgrywaniu meczów w Solbiate Arno, gdzie wejdzie 4500 widzów. Wioska ta położona jest niedaleko Centro Sportivo Milanello (miejscowość: Carnago), bowiem autem to niecałe 10 minut, a dystansowo to prawie cztery kilometry.

Łącznie koszty przeznaczone na projekt wynoszą 12 mln. Z tego, między 700 tysięcy a 1 milion przeznaczono na prace modernizacyjne Stadio Felice Chinetti w Solbiate Arno. W Serie C grają choćby rezerwy Juventusu i rezerwy Atalanty Bergamo. To dobre miejsce, by rozwijać zdolnych juniorów i weryfikować ich na poziomie seniorskim, a do tego od razu ich ogrywać we własnym klubie. Drugą drużynę 'Rossonerich’ poprowadzi na trzecim poziomie Daniele Bonera.

Milan niedawno ogłosił, że nowym trenerem będzie Paulo Fonseca. To trener, który dobrze zna się na wprowadzaniu młodzieży do piłki seniorskiej (Nicola Zalewski, Edoardo Bove, Riccardo Calafiori, Leny Yoro) i bardzo dobrze pasuje do filozofii, którą chce wdrożyć i pielęgnować klub z San Siro. Klub z Lombardii zajął w ostatnim sezonie drugie miejsce w Serie A i dotarł do ćwierćfinału Ligi Europy, po tym gdy zajął trzecie miejsce w grupie śmierci Ligi Mistrzów (PSG, Borussia Dortmund, Newcastle).

Fot. PressFocus

Stworzyliśmy nasz przewodnik po EURO 2024: