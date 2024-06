Girona z pierwszym letnim transferem

Girona dokonała pierwszego letniego transferu. Największa sensacja minionego sezonu La Liga za kwotę 12 milionów euro sprowadziła ze Sparty Praga Ladislava Krejciego. Reprezentant Czech jest najdrożej kupionym piłkarzem w historii Girony i zarazem trzecim najdrożej sprzedanym zawodnikiem w historii Sparty.

Girona wzmacnia defensywę

Ladislav Krejci jest wychowankiem Zbrojovki Brno, z której w 2019 roku za ok. 300 tysięcy euro trafił do Sparty Praga. Początkowo Krejci występował na pozycji defensywnego pomocnika, lecz z czasem został przemianowany na środkowego obrońcę. W sezonie 2021/22, już w wieku 22 lat po raz pierwszy założył opaskę kapitańską Sparty, a po przejęciu zespołu przez Briana Priskego w 2022 roku został etatowym kapitanem.

W ciągu pięciu lat Krejci rozegrał dla Sparty 148 meczów, w zanotował 12 asyst, ale przede wszystkim strzelił aż 44 gole. To niecodzienna liczba jak na defensywnego zawodnika, ale trzeba pamiętać, że Krejci był etatowym wykonawcą rzutów karnych. Choć nie wszystkie bramki zdobywał z jedenastu metrów. Najlepszym dla Krejciego liczbowo sezonem była kampania 2022/23, w której strzelił 13 goli i wszystkie w czeskiej ekstraklasie. Dokonał tego w zaledwie 19 meczach, bo sporą część sezonu stracił przez urazy mięśniowe oraz problemy z plecami.

W 2020 roku Krejci sięgnął po pierwsze trofeum w karierze, gdyż wygrał ze Spartą Puchar Czech. W sezonie 2022/23 Sparta po raz pierwszy od dziewięciu latach zdobyła mistrzostwo kraju, a rok później, po raz pierwszy od przełomu XX i XXI wieku, obroniła tytuł mistrzowski. Sparta zresztą w poprzednim sezonie sięgnęła po pierwszy od 2014 roku dublet, bowiem prażanie wygrali w finale Pucharu Czech z Viktorią Pilzno 2:1.

Mistrzowie Czech do rozgrywek Ligi Mistrzów przystąpią od II rundy, ale Krejci nie będzie musiał się martwić, czy aby na pewno zagra w tych rozgrywkach. Girona, która w poprzednim sezonie La Liga zajęła sensacyjne trzecie miejsce i zagra w fazie ligowej Champions League, sprowadziła Krejciego za kwotę 12 milionów euro.

Krejci stał się tym samym najdroższym nabytkiem w historii Girony i zarazem trzecim najdrożej sprzedanym piłkarzem w historii Sparty. Więcej Sparta zarobiła jedynie za Tomasa Rosicky’ego, który w 2000 roku odszedł za 14,5 mln euro do Borussii Dortmund oraz za Adama Hlozka, który w 2022 roku za kwotę 13 mln euro przeniósł się do Bayeru Leverkusen. Według najnowszej aktualizacji portal Transfermarkt wycenia Ladislava Krejciego na 10 milionów euro, co stawia go jako piątego najbardziej wartościowego obecnie czeskiego piłkarza.

Po dopięciu formalności z nowym klubem 25-latek będzie mógł się teraz skupić wyłącznie na mistrzostwach Europy. Krejci specjalnie opuścił bowiem zgrupowanie reprezentacji Czech, by udać się do Girony i podpisać pięcioletni kontrakt. EURO 2024 będzie dla niego pierwszym seniorskim turniejem w karierze. Do tej pory zaliczył on 10 występów w seniorskiej reprezentacji Czech, w których strzelił trzy gole. W kadrze również jest wystawiany na środku obrony, gdzie gra w trzyosobowym bloku.

⏳ 60 segons challenge amb Krejda 🤪 pic.twitter.com/Odcl4FeyQx — Girona FC (@GironaFC) June 15, 2024

fot. Girona FC / YouTube

