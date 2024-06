Były piłkarz Realu Madryt uratował życie na wakacjach

Były piłkarz i wychowanek Realu Madryt, a obecnie zawodnik spadkowicza z La Liga, Almerii – Sergio Arribas udał się ze swoją ukochaną na posezonowe wakacje na Malediwy. Niby nic dziwnego, w końcu jest po ciężkim sezonie, w którym był największą gwiazdą swojej drużyny, zasłużył na odpoczynek, do powołania na EURO brakowało, było wielu lepszych. Nie pomyślałby jednak, że będzie on potrzebny, aby w wolnym czasie uratować komuś życie. A uratował dwójkę ludzi.

Sergio Arribas będąc w hotelowym basenie położonym blisko innego zbiornika wodnego nie wahał się ani chwili, zanim po usłyszeniu krzyku rozpaczy rzucił się do morza. Uratował on tym sposobem dwójkę ludzi.

🚨 Sergio Arribas saved a couple from drowning in Maldives. He jumped into the sea to save them. @marca pic.twitter.com/pIZvSW1qmr

— Madrid Zone (@theMadridZone) June 16, 2024