Arkadiusz Milik pojawi się na EURO 2024 w nowej roli

Arkadiusz Milik tuż przed starem mistrzostw Europy w Niemczech doznał kontuzji w meczu towarzyskim z Ukrainą, która wykluczyła go z turnieju. Napastnik Juventusu powróci jednak w zupełnie nowej roli, z jaką nie kojarzyliśmy go dotychczas w ogóle. Otóż… będzie on ekspertem podczas meczu Polska – Austria w studiu „TVP Sport”.

Arkadiusz Milik miał pecha

Arkadiusz Milik jest wielkim pechowcem obecnym mistrzostw, a właściwie czasu jeszcze przed wielkim turniejem. Mógł mieć wielką nadzieje na znalezienie się w 26-osobowej kadrze. Zwłaszcza, że został doceniony za udaną końcówkę sezonu – między innymi piękną bramkę z rzutu wolnego z Bologną oraz trafienie na wagę awansu do Coppa Italia z Lazio. Nie był wcześniej obecny podczas dwóch wcześniejszych zgrupowań w tym tego barażowego. Miał szansę pokazania się w sparingach, jednak wytrzymał on… minutę.

W sparingu z Ukrainą doznał kontuzji kolana już w drugiej minucie, która wyeliminowała go z rozgrywek. Po wnikliwych badaniach okazało się, że nabawił się urazu łąkotki. Było zatem jasne, że EURO ma z głowy. Od razu zdecydował się na powrót do Turynu i poddał się operacji. Teraz czeka go rehabilitacja, jednak już rozpoczął ćwiczenia, które mają mu umożliwić jak najszybszy powrót.

Świeżo powołany ekspert EURO 2024

Jak się okazuje, Arkadiusz Milik pojawi się na EURO 2024, jednak w zupełnie innej roli. Redakcja „TVP Sport” rzuciła mu luźną propozycję, którą piłkarz przyjął. Po czym oficjalnie poinformowała graficznie, że Arkadiusz Milik zasiądzie w studiu w roli eksperta przy okazji spotkania Polska – Austria. Tym samym dołączy do szerokiego grona byłych już reprezentantów naszego kraju, którzy w ostatnich latach występowali z orzełkiem na piersi.

Jakub Kwiatkowski wykorzystał swoje kontakty i stworzył prawdziwie mocną „pakę”: Jakub Wawrzyniak, Jakub Błaszczykowski, Łukasz Piszczek oraz Łukasz Fabiański pełnili role ekspertów podczas pierwszego meczu „Biało-Czerwonych” z Holandią. Podopieczni Michała Probierza po dobrej grze ulegli „Oranje” 1:2. Rolę eksperta pełni również Radosław Gilewicz. Rozgrywał on swoje mecze dla „Biało-Czerwonych” na pozycji napastnika i był również asystentem Jerzego Brzęczka, który sprawował funkcje selekcjonera w latach 2018-2021.

Milik już kiedyś miał okazję być gościem w studiu meczowym. W marcu 2022 roku podczas barażów, których stawką był mundial w Katarze, gościł u Mateusza Borka na antenie „TVP” przed wygranym przez nas spotkaniem ze Szwecją. Napastnik był wówczas nieobecny z powodu kontuzji odniesionej w poprzednim meczu towarzyskim przeciwko Szkocji. Zmuszony był opuścić boisko jeszcze przed końcem pierwszej połowy. Naderwał wówczas mięsień dwugłowy uda.

Arek, witamy na pokładzie 🫡 pic.twitter.com/Fc0MbjKb0Z — TVP SPORT (@sport_tvppl) June 17, 2024

Po porażce z Holandią nasza kadra narodowa w fazie grupowej weźmie udział jeszcze w dwóch meczach. 21 czerwca o godzinie 18:00 w Berlinie zmierzy się z Austrią. Następnie 25 czerwca również o godzinie 18:00 zagra z reprezentacją Francji. Spotkanie odbędzie się na Signal Iduna Park w Dortmundzie.

Fot. PressFocus

