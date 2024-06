Aston Villa zgarnie uczestnika EURO 2024?

Aston Villa jest jednym z tych klubów, które potrzebują do 30 czerwca wykazać zyski sprzedażowe. Mimo wszystko zdecydowali się na zakup piłkarza, który w dodatku jest obecnie na EURO 2024. Ian Maatsen ma zamienić Stamford Bridge na Villa Park. W poprzednim sezonie 22-latek był wypożyczony z Chelsea do Borussii Dortmund.

Aston Villa po udanym sezonie i zajęciu czwartego miejsca w tabeli Premier League awansowała sensacyjnie do Ligi Mistrzów. Unai Emery dokonał ogromnej rzeczy, czegoś prawie niemożliwego i przerwał monopol wielkich na TOP 4 w Anglii. Wobec tego drużynie potrzebna jest szeroka kadra, by w tych elitarnych rozgrywkach dobrze się spisać. Holender Ian Maatsen próbuje intensywnie znaleźć klub, w którym będzie mógł odgrywać znaczącą rolę. Na pewno nie uda mu się to już w Chelsea, z której bardzo chce odejść.

🚨🇳🇱 Not only Borussia Dortmund, still keen on Ian Maatsen. Understand Aston Villa are pushing for Dutch left back as one of their summer targets.#AVFC have already discussed Maatsen with Chelsea during talks for Jhon Durán — and negotiations continue for Maatsen. pic.twitter.com/XQ6IG2gOY8

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 19, 2024