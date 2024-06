Sunderland ogłosił trenera – to Francuz

Sunderland, jak doskonale wiadomo z uwagi na serial na platformie Netflix 'Sunderland Till I Die’ co nieco sportowo podupadł. Dwa z rzędu spadki, kosztowny kontrakt Jacka Rodwella bez odpowiednich zabezpieczeń w umowie to tylko niektóre z problemów jakie nastąpiły w klubie w ostatnich kilku latach. Klub ogłosił właśnie nowego trenera, który bardzo pasuje do filozofii klubu. 'The Black Cats’ zatrudniły bowiem Regisa Le Brisa

Regis Le Bris podpisał w klubie z drugiej ligi angielskiej umowę na dwa lata z opcją przedłużenia o kolejny rok. Ten ruch jest o tyle ciekawy, że Le Brisa wiązały z Lorient aż trzy lata umowy, które pozostały na kontrakcie.

🔴⚪️ Understand Sunderland new manager Régis Le Bris will sign a two year deal until June 2026 with an option for further season.

There’s gonna be also a wider restructure of the coaching staff with many new faces joining #SAFC. pic.twitter.com/ALq0ES943t

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 21, 2024