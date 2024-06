Piłkarze reprezentacji Danii zrezygnowali z premii

Piłkarze reprezentacji Danii wyszli z inicjatywą zrzeczenia się swoich premii na rzecz kobiecej kadry. Ma to zapewnić lepsze warunki ich koleżankom po fachu. Kobieca reprezentacja jest zadowolona z takiego pomysłu, jednak nie chcą one otrzymać dodatkowych pieniędzy kosztem męskiej drużyny.

Piłkarze reprezentacji Danii wykonali piękny gest w stronę kobiecej kadry swojego kraju. Zrzekli się premii, jaką mieli otrzymywać za grę dla swojego kraju. Piłkarze do tej pory otrzymywali wyższe wynagrodzenie, ale teraz chcą, by zarobki obydwu drużyn były na tym samym poziomie. ”To niezwykły czyn, który jest małym krokiem we właściwym kierunku. Jest jeszcze wiele barier do pokonania w drużynach narodowych. Wynagrodzenia oraz premie męskie wciąż znacznie odbiegają od tych żeńskich” – powiedział rzecznik DBU, tym samym zwracając uwagę na ogromną różnicę w wynagrodzeniach.

Piłkarki pozytywnie zapatrują się na inicjatywę piłkarzy, jednak nie chcą otrzymywać pieniędzy kosztem swoich kolegów. Początkowo Duńska Federacja poinformowała, że wyrówna pensje zespołu męskiego i kobiecego, ale wtedy miałoby się to odbyć kosztem środków przeznaczonych właśnie ma męską drużynę. ”Kobiety cieszą się, że zawodnicy im pomagają, ale zgadzają się, że pieniądze nie powinny pochodzić od męskiej drużyny, ale od federacji. Z niecierpliwością czekają na negocjacje ze związkiem piłkarskim, które mają rozpocząć się po tegorocznym lecie” – stwierdził Michael Sahl Hansen w rozmowie z ”FIFPro„.

Podpisana pod koniec maja umowa przewiduje identyczne premie meczowe dla obydwu zespołów. Tamtejsza federacja piłkarska zgodziła się na przyspieszenie negocjacji w sprawie nowej umowy. Obie strony ponownie zasiądą do rozmów w sprawie nowej umowy tuż po przerwie wakacyjnej. Ustalono również, że to piłkarski związek wyłoży dodatkowe środki, a ich część wpłynie na ogólny fundusz rozwojowy, również dla kadr młodzieżowych.

Reprezentacja Danii – razem ze Słowenią – po dwóch meczach fazy grupowej EURO 2024 ma na koncie dwa punkty. Sprawa awansu w grupie C cały czas jest otwarta i wszystkie zespoły mają szanse przejść do kolejnego etapu rozgrywek. W ostatnim meczu Duńczycy zmierzą się z Serbami, którzy zdobyli zaledwie jeden punkt i zajmują ostatnie miejsce. Jeżeli zespół Kaspera Hjulmanda myśli o awansie, nie może pozwolić sobie na porażkę z Serbią. Na pozycji lidera znajduje się Anglia z dorobkiem czterech punktów.

Here are the group C standings 👇 England is still on top after their draw against Denmark.#EURO2024 pic.twitter.com/reopxf1BTc

— SuperSport Football ⚽️ (@SSFootball) June 20, 2024