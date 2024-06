Siedmiu wspaniałych, czyli synowie legend piłki na EURO 2024

Na EURO 2024 występuje sześciu zawodników, których ojcowie mają w CV grę na mistrzostwach Europy. Ojcowie Kaspra Schmeichela i Marcusa Thurama – Peter i Lilian sięgali po mistrzostwo Europy. Z kolei w rodzinie Chiesów to syn Enzo – Federico został mistrzem Europy. Dodatkowo, Eduard Iordanescu, tak jak jego ojciec Anghel, poprowadził Rumunię na mistrzostwach Europy.

Kasper Schmeichel w reprezentacji Danii występował w latach 1988-2001. Zaliczył w tym czasie 121 w narodowych barwach, co jest czwartym wynikiem w klasyfikacji wszechczasów. Na mundialu zagrał tylko raz – w 1998, ale na mistrzostwach Europy zaliczył aż 13 występów. Na tym turnieju zadebiutował w 1988 roku, kiedy zagrał w dwóch meczach grupowych.

Cztery lata później sięgnął z Danią po historyczne mistrzostwo Europy, choć Duńczycy nie zakwalifikowali się na turniej. Na EURO w Szwecji dostali się kuchennymi drzwiami, gdy z powodu wojny w Bośni i Hercegowinie wykluczono Jugosławię. Występ w 1992 roku był prawdziwą anomalią, bo w 1996 i 2000 roku Dania nie wyszła nawet z grupy.

Dopiero w 2004 roku – już bez Petera Schmeichela w bramce – Dania po 12 latach awansowała do fazy pucharowej EURO. Kolejny raz Duńczycy na EURO z grupy wyszli dopiero w 2021 roku, a między słupkami stał syn Petera – Kasper. Był to jego debiut na mistrzostwach Europy, a Dania osiągnęła największy sukces od zwycięstwa w 1992 roku, bo dotarła do półfinału. Kasper wystąpił zaś we wszystkich sześciu meczach.

Na tegorocznym EURO wystąpił w obu dotychczasowych meczach i najpewniej także stanie także między słupkami w meczu z Danią. W najgorszym wypadku, czyli odpadnięcia w fazie pucharowej, licznik występów Kaspra zatrzyma się na dziewięciu. Może i Kasper nie może poszczycić się medalem mistrzostw Europy, ale na mundialu ma o dwa mecze więcej od swojego ojca, bo w jego przypadku było ich siedem.

