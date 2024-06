Derby Barcelony powrócą! Espanyol awansował do La Liga

Espanyol po roku na zapleczu ligi hiszpańskiej wraca do elity. Zespół z Barcelony odwrócił wynik dwumeczu z Realem Oviedo i wywalczył awans do La Liga razem z Realem Valladolid oraz Leganes.

Espanyol awansował po ciężkim dwumeczu

Wszyscy żyjemy obecnie mistrzostwami Europy. Jednak gdzieś w tle wciąż trwały rozgrywki kilku europejskich lig. Jedną z nich była druga liga hiszpańska, w której dopiero w niedzielę poznaliśmy trzeci zespół, który awansował do La Liga. Drużyną tą jest Espanyol.

Do awansu drużynę poprowadził Manolo González. Hiszpański szkoleniowiec przejął zespół w marcu będąc trzecim szkoleniowcem, który prowadził klub w sezonie 2023/2024. Wcześniej pracował jako trener rezerw „Papużek”. Pod jego wodzą drużyna awansowała na czwarte miejsce w tabeli co zagwarantowało im udział w barażach.

W półfinałach Espanyol zwyciężył 1:0 nad Sportingiem Gijon. W finale czekał na nich już Real Oviedo. Drużyna z nieśmiertelnym Santim Cazorlą zdołała wygrać pierwsze spotkanie. W rewanżu jednak zespół z Barcelony zdołał odwrócić wynik spotkania zdobywając dwie bramki pod koniec pierwszej połowy. Bohaterem został Javi Puado. 26-letni Hiszpan dwukrotnie wpisał się na listę strzelców.

Kapitalna końcówka pierwszej połowy w wykonaniu Javiego Puado! 🔥 Dwa gole kapitana RCD Espanyol i na ten moment to jego zespół awansuje do LALIGA EA SPORTS! ⚽️⚽️ Czy Real Oviedo odrobi straty? Zapraszamy na drugą część gry do Eleven Sports 1! 😍 #lazabawa🇪🇸 pic.twitter.com/4eIiU28YLQ — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) June 23, 2024

Derby wracają

Espanyol spadał z La Liga niemal dokładnie rok temu. Spadkowi towarzyszyły negatywne emocje. W ostatnich derbach Barcelony, które rozegrano w maju doszło do skandalicznej sytuacji. Grupa niezbyt inteligentnych osób kojarzonych ze środowiskami kibicowskimi Espanyolu wtargnęła na murawę i chciała zaatakować zawodników FC Barcelony. Zwycięstwo nad lokalnym rywalem dało wówczas „Blaugranie” mistrzostwo Hiszpanii.

MIAŁO BYĆ ŚWIĘTOWANIE, A SKOŃCZYŁO SIĘ UCIECZKĄ! 😱🔥 Kibice RCD Espanyol wtargnęli na boisko i chcieli zaatakować zespół Xaviego! 😳 #lazabawa🇪🇸 pic.twitter.com/5v41WEmAIg — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) May 14, 2023

Mecze derbowe budzą ogromne emocje. Te rozgrywane w Barcelonie nie są wyjątkiem. Zwłaszcza, że w Espanyolu od lat dzieje się źle. Sympatycy klubu czują się oszukani przez właścicieli klubu, którzy ich zdaniem działają na szkodę klubu. I rzeczywiście coś w tym jest – Chen Yansheng nie inwestował w klub wciągając go w coraz większe bagno. Oficjalnie – mocno dotknęła go pandemia oraz restrykcje chińskiego rządu. Prawda jest jednak taka, że dług klubu ciągle rośnie, liczba karnetowiczów z roku na rok spadała a o stabilizacji na ważnych stanowiskach nie ma mowy. Powrót do elity może być jedynie złudną nadzieją.

fot. screen YouTube/ RCD Espanyol de Barcelona

