Nowe wiadomości w sprawie stanu zdrowia Barnabasa Vargi

Niedzielnym wieczorem reprezentacja Węgier pokonała Szkotów 1:0. Media zdominował jednak temat kontuzji odniesionej przez zawodnika Madziarów – Barnabasa Vargi. Jak się okazuje, jego stan zdrowia zmierza w dobrym kierunku.

Barnabas Varga ze straszną kontuzją

Do całego zdarzenia doszło dokładnie w 68. minucie spotkania. Piłkę z rzutu wolnego w pole karne skierował kapitan reprezentacji Węgier – Dominik Szoboszloi, a w polu karnym był – jak to często bywa przy tego typu sytuacjach – dość duży tłok. W powietrze powędrował zarówno Vargas, jak i bramkarz Szkotów – Angus Gunn. Wówczas doszło do zderzenia między zawodnikami. Golkiper krótką chwilę cierpiał na murawie MHPArena, jednak po szybkiej interwencji lekarzy podniósł się na nogi bez większych kłopotów.

𝐁𝐚𝐫𝐝𝐳𝐨 𝐝𝐨𝐛𝐫𝐞 𝐰𝐢𝐞𝐬́𝐜𝐢❗ Barnabas Varga jest przytomny po bardzo groźnym zderzeniu z bramkarzem Szkocji Angusem Gunnem. 𝐖𝐞̨𝐠𝐢𝐞𝐫 𝐩𝐫𝐳𝐞𝐛𝐲𝐰𝐚 𝐰 𝐬𝐳𝐩𝐢𝐭𝐚𝐥𝐮, 𝐣𝐞𝐠𝐨 𝐬𝐭𝐚𝐧 𝐣𝐞𝐬𝐭 𝐬𝐭𝐚𝐛𝐢𝐥𝐧𝐲.#Euro2024 #SCOHUN pic.twitter.com/TPQrrhoD70 — TVP SPORT (@sport_tvppl) June 23, 2024

Dużo gorzej było ze stanem Vargi. Węgier od razu po upadku leżał właściwie w bezruchu, stracił przytomność. Tym razem zawiedli turniejowi medycy, którzy spacerowym tempem zmierzali w stronę Vargi. Sytuację ratować próbował kapitan Szoboszloi, który wręcz wyrwał lekarzom nosze i podbiegł do kolegi. Na murawie od razu pojawili się wówczas stewardzi, którzy kocami odgradzali medyków i Vargasa od „reszty świata” w taki sposób, aby żadna kamera nie była w stanie zarejestrować akcji medycznej. Po chwili węgierski zawodnik opuścił murawę na noszach.

Dobre wiadomości

Pierwsze doniesienia przestrzeni medialnej przekazał węgierski dziennik „Nemzeti Sport”, który oznajmił, że Varga odzyskał przytomność, komunikuje się z otoczeniem i obecnie przebywa w szpitalu. Taki news uspokoił wszystkich kibiców – zarówno tych, którzy cała sytuację oglądali na żywo, jak i śledzących spotkanie Węgry – Szkocja przed telewizorami.

W nocy z niedzieli na poniedziałek oświadczenie wydała węgierska federacja, w którym widniał zapis o złamaniu kości twarzy.

-Podczas zderzenia podczas meczu złamano kilka kości twarzy Barnabása Vargi, a on również doznał wstrząśnienia mózgu. Napastnik najprawdopodobniej przejdzie operację. Noc spędza w szpitalu w Stuttgarcie. Cały zespół mu kibicuje!

fot. PressFocus

