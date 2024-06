Real Madryt traci swoją ”dziewiątkę”

Real Madryt miał zostawić na kolejny sezon Joselu, ale ten zdecydował się na odejście. Powodem jest rosnąca konkurencja na pozycji ”dziewiątki” w postaci Kyliana Mbappe i Endricka. Hiszpan ma przenieść się do katarskiego Al-Gharafa.

Przypomnijmy, że po spadku Deportivo Alaves z La Liga w 2022 roku Joselu przeniósł się do Espanyolu. Z klubem z Barcelony podpisał trzyletni kontrakt. Również z Espanyolem spadł do Segunda Division, więc najskuteczniejszy Hiszpan w sezonie 2022/23 musiał utrzymać się na poziomie ekstraklasy. Za pół miliona euro został wypożyczony na rok do Realu Madryt, ale w przypadku braku awansu Espanyolu do La Liga ”Królewscy” mieli opcję wykupu.

Dla Joselu był to wielki powrót do Realu po ponad dekadzie. Od początku wiadomo było, że Joselu będzie głównie rezerwowym, ale kiedy dostawał swoje szanse, znakomicie je wykorzystywał. 18 z 49 meczów rozegrał w wyjściowym składzie, a w 11 meczach w których grał od pierwszej minuty strzelił 13 goli. Cztery razy po wejściach z ławki wpisał się na listę strzelców, a najbardziej zapamiętany został jego dublet w półfinale Ligi Mistrzów z Bayernem, dzięki któremu Real awansował do finału Ligi Mistrzów.

Jego 17 goli dało mu trzecie miejsce w klasyfikacji strzelców Realu minionego sezonu (ex aequo z Rodrygo). Choć Espanyol już po roku wrócił do La Liga, Real chciał powalczyć o zatrzymanie Joselu u siebie. Od lata w drużynie ”Królewskich” wzrośnie jednak konkurencja na pozycji ”dziewiątki”, bo do klubu dołączą Kylian Mbappe i Endrick. A w poprzednim sezonie Joselu był jedyną nominalną ”dziewiątką” w zespole Realu. Hiszpan nie chce więc zejść z drugiego planu na jeszcze dalszy, więc zdecydował się na odejście z Realu.

Jak informowało Radio COPE, Real miał aktywować klauzulę wykupu w wysokości 1,5 mln euro, ale Joselu woli przenieść się na Bliski Wschód. Jego nowym klubem ma być katarska Al Gharafa, a negocjacje ws. przenosin są na bardzo zaawansowanym etapie. Pamiętajmy jednak, że Joselu cały czas jest piłkarzem Espanyolu, więc beniaminek La Liga też będzie miał w tej kwestii swoje do powiedzenia.

🚨⚪️ Joselu leaves Real Madrid and he’s set to join Qatari side Al Gharafa, decision made!

Deal at final stages with Al Gharafa as details will be clarified soon with the striker.

👋🏻 Ancelotti wanted to keep Joselu but he’s set for new chapter in Qatar.

Here we go, soon 🇶🇦 pic.twitter.com/RBmNo0JwVF

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 24, 2024