GKS Katowice nie próżnuje na rynku transferowym

GKS Katowice dokonał kolejnych dwóch wzmocnień. Beniaminek Ekstraklasy wzmocnił atak Adamem Zrelakiem, który rozwiązał kontrakt z Wartą Poznań. Po sześciu latach do Katowic wraca Lukas Klemenz, który ostatni sezon spędził w Górniku Łęczna.

GKS Katowice z kolejnymi mocnymi ruchami

W ubiegłym tygodniu GKS Katowice zakontraktował lidera Odry Opole i jednego z liderów klasyfikacji kanadyjskiej poprzedniego sezonu I ligi – Borję Galana. Teraz ”GieKSa” ogłosiła kolejne hitowe transfery, w tym następne wzmocnienie linii ataku. Po rozwiązaniu kontraktu z Wartą Poznań do Katowic przenosi się Adam Zrelak. Słowak podpisał z beniaminkiem Ekstraklasy dwuletnią umowę.

Adam Zrelak do Polski trafił zimą 2021 roku, gdy Warta ściągnęła go z drugoligowej Norymbergi. Pierwotnie podpisał półroczną umowę, ale później przedłużył ją o dwa lata. W styczniu 2023 roku Słowak podpisał nową umowę z Wartą, która obowiązywała do końca sezonu 2024/25. Spadek ”Zielonych” spowodował jednak rozwiązanie kontraktu na rok przed jego wygaśnięciem.

W barwach Warty Zrelak rozegrał 84 mecze, w których strzelił 21 goli i dołożył osiem asyst. Pod względem bramek najlepszy dla niego był sezon 2021/22, gdy strzelił dziewięć goli w Ekstraklasie. Rok później wykręcił jednak lepszy wynik w klasyfikacji kanadyjskiej, bo do ośmiu bramek dołożył cztery asysty. W poprzednim sezonie zanotował cztery trafienia oraz dwie asysty, ale rozegrał zaledwie 14 meczów.

Podczas wrześniowego zgrupowania reprezentacji Słowacji doznał kontuzji więzadeł. Następnie musiał przejść zabieg rekonstrukcji więzadeł i wypadł z gry na ponad pół roku. Obie asysty Zrelak zaliczył przed kontuzją, a cztery gole strzelił już po powrocie na boisku. W meczu 28. kolejki strzelił gola na wagę zwycięstwa 1:0 z Koroną Kielce, a tydzień później ustrzelił hat-tricka w wygranym 5:2 meczu ze Stalą Mielec. Dwa zwycięstwa z rzędu nie wystarczyły jednak do utrzymania w Ekstraklasie, bo na pięć ostatnich meczów Warta przegrała aż cztery.

ADAM ZRELAK po raz trzeci! Hat-trick Słowaka i mamy 5:2 w Grodzisku 🤯 📺 Mecz trwa w CANAL+ SPORT3 i CANAL+ online: https://t.co/Dacm2GZGSl pic.twitter.com/LQbkohfJg7 — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) April 22, 2024

GKS dokonał już dwóch mocnych ruchów do ofensywy, ale beniaminek Ekstraklasy pamięta także o obronie. Po sześciu latach do Katowic wraca Lukas Klemenz, który piłkarzem ”GieKSy” był w sezonie 2017/18. Wtedy wystąpił w 26 meczach I ligi, w których strzelił dwa gole. Był to dla niego najlepszy wynik strzelecki w karierze. Podobnie, jak Galan i Zrelak, Klemenz związał się z GKS-em dwuletnim kontraktem.

Seniorską karierę urodzony w Niemczech Klemenz rozpoczynał w Odrze Opole, a następnie grał w Koronie Kielce, GKS-ie Bełchatów i Olimpii Grudziądz. Po odejściu z ”GieKSy” był zawodnikiem Jagiellonii Białystok i Wisły Kraków, a zimą 2021 roku przeniósł się na Węgry. Tam występował w barwach Honvedu Budapeszt, gdzie jednak zaliczył tylko 37 występów w ciągu 2,5 roku.

Przed rokiem Klemenz wrócił do Polski, podpisując dwuletni kontrakt z Górnikiem Łęczna. Tam rozegrał 34 mecze w sezonie 2023/24, co było dla niego największą liczbą występów w trakcie sezonu w karierze. ”Zielono-Czarni” z Klemenzem w składzie byli najlepszą defensywą I ligi, tracąc zaledwie 29 bramek w 35 meczach. Klemenz zaś w 16 meczach zachował czyste konto i zaliczył w poprzednim sezonie najwięcej minut spośród wszystkich piłkarzy Górnika.

fot. PressFocus

Stworzyliśmy nasz przewodnik po EURO 2024: