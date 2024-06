Borussia Dortmund podpisała umowę sponsorską z… producentem broni

Borussia Dortmund podpisała trzyletnią umowę sponsorską z Rheinmetall – firmą zajmującą się produkcją sprzętu obronnego oraz samochodowego. Logo firmy będzie eksponowane na bandach reklamowych oraz na ściankach używanych do rozmów z mediami. Kontrakt zawarty przez BVB wywołał gigantyczne kontrowersje. Niemiecki rząd zatwierdził bowiem dostawę broni przez Rheinmetall do Izraela na potrzeby wojny w Strefie Gazy.

Pierwsze informacje o zawarciu współpracy z Rheinmetall pojawiły się 28 maja. Następnego dnia Borussia Dortmund oficjalnie ogłosiła pozyskanie nowego sponsora. Za partnerstwo Rheinmetall płacić będzie BVB od siedmiu do dziewięciu milionów euro, a przez min. najbliższe trzy sezony logo firmy będzie eksponowane na bandach reklamowych stadionu Signal Iduna Park oraz na ściankach wykorzystywanych do rozmów z mediami. Logo będzie wykorzystywane także na licencjonowanych produktach BVB, a ich sprzedaż ruszy przed finałem Ligi Mistrzów z Realem Madryt. Nie będzie ono z kolei widniało na koszulkach oraz sprzęcie treningowym Borussii.

To pierwsza w historii sytuacja, kiedy klub Bundesligi zawierała współpracę z firmą działającą w przemyśle zbrojeniowym. Mająca swoją siedzibę w położonym 70 km od Dortmundu Duesseldorfie Rheinmetall to piąty co do wielkości producent broni w Europie. Zakres produkcji sprzętu przez Rheinmetall jest szeroki – od kul, czy granatów po wozy, czy drony bojowe.

„Bezpieczeństwo i obrona to podstawowe kamienie węgielne naszej demokracji. Szczególnie dzisiaj, gdy codziennie widzimy, jak należy bronić wolności w Europie. Dlatego uważamy, że słuszną decyzją jest ochrona tych kamieni węgielnych” – mówił dyrektor generalny BVB Hans-Joachim Watzke.

”Teraz bardziej niż kiedykolwiek technologie, produkty i systemy Rheinmetall stanowią niezbędną podstawę pokoju, wolności i zrównoważonego rozwoju, czyli bezpieczeństwa. Rheinmetall ma podobne podejście, ambicje i pochodzenie, co Borussia Dortmund” – dodał dyrektor generalny Rheinmetall Armin Papperger

Informacja o zawarciu kontraktu z Rheinmetall wywołała ogromną burzę. Borussii Dortmund zarzucano hipokryzję, bowiem w przeszłości klub odrzucał możliwość współpracy z firmami czerpiącymi dochód w kontrowersyjny sposób – np. ze świata arabskiego. Wielokrotnie wytykano także największemu rywalowi Borussii – Schalke – partnerstwo z rosyjskim koncernem Gazprom. Tymczasem BVB zawarła umowę z firmą, której niemiecki rząd niedawno powierzył dostawę amunicji Izraelowi na rzecz wojny w Strefie Gazy.

Kilka lat wcześniej Rheinmetall został oskarżony o udział w zbrodniach wojennych w Jemenie. W 2016 roku koalicja dowodzona przez Arabię Saudyjską przeprowadziła tam atak, w wyniku którego zginęło sześciu członków rodziny Husni. Europejskie Centrum Praw Konstytucyjnych i Człowieka uznało ten atak za ”niezgodny z prawem”. Znalezione na miejscu ataku pozostałości po bombach wskazują, że zostały one wyprodukowane przez RWM Italia – spółkę zależną od Rheinmetall.

Pod siedzibą Borussii Dortmund pojawiła się grupka protestujących, a dyrektor zarządzający Niemieckiego Towarzystwa Pokoju Michael Schulze von Glasser (prywatnie kibic BVB) zażądał od klubu rozwiązania umowy. ”Jestem zszokowany. Nigdy bym się nie spodziewał, że BVB w ogóle rozważy nawiązanie współpracy z firmą zbrojeniową. Czuję się urażony zarówno jako kibic Dortmundu, ale i jako działacz pokojowy” – mówił Schulze von Glasser.

Wicekanclerz Niemiec i zarazem minister finansów Robert Habeck określił transakcję jako ”nietypową ze względu na społeczną rolę klubów piłkarskich”. Minister gospodarki w obszarze Nadrenii Północnej-Westfalii – gdzie położony jest Dortmund – Mona Neubaur twierdziła, że ”rozumie dlaczego fani BVB mają mieszane uczucia, bo przemysł zbrojeniowy nie jest taki, jak każdy inny”. Jednocześnie dodała, że ”od lutego 2022 roku, kiedy Putin rozpoczął wojnę przeciwko Ukrainie stało się jasne, że potrzebujemy firm takich, jak Rheinmetall, aby być w stanie bronić naszej demokracji i naszej wolności w sytuacji nadzwyczajnej”.

Borussia Dortmund signs a three-year sponsorship agreement with German weapons manufacturer Rheinmetall.

In 2022, Rheinmetall was the largest defence company in Germany, Israel's second major arms supplier. It sent a total of 10,000 120-millimeter precision rounds to Israel a… pic.twitter.com/9mkzItcwat

— Quds News Network (@QudsNen) June 1, 2024