Oficjalnie: Antonio Conte trenerem Napoli

Antonio Conte po odejściu z Tottenhamu co nieco odpoczął. Długimi miesiącami łączono go z Milanem, także z Juventusem – kibice tej pierwszej drużyny chcieli go najmocniej na świecie. Niestety, mamy dla nich złe wiadomości. Antonio Conte oficjalnie objął posadę trenera SSC Napoli, które jest po katastrofalnej kampanii ligowej. Znakomity, choć chimeryczny 54-latek, wraca na ławkę po roku przerwy.

Antonio Conte trenerem Napoli

Według włoskich mediów Conte podpisał umowę opiewającą na sześć milionów euro plus premie. Sam szkoleniowiec chciał mieć możliwość zerwania kontraktu po każdym z sezonów. Kontrakt parafowano na trzy sezony. Poprzedzono to uroczystą kolacją w restauracji Rinaldi Al Quirinale w Rzymie.

To niejedyna zmiana na ważnych stanowiskach w Neapolu. Na pozycji dyrektora sportowego Giovanni Manna z Juventusu U23 zastąpił Mario Meluso, który był jedynie „pachołkiem” Aurelio De Laurentiisa. W Turynie Manna pełnił takie samo stanowisko przez cztery sezony. Misją Conte w SSC Napoli będzie przede wszystkim powrócić do strefy Ligi Mistrzów. Po raz pierwszy od półtorej dekady klubu spod Wezuwiusza zabraknie w ogóle w pucharach i to w sezonie, gdzie kwalifikację zdobyło osiem drużyn – to prawdziwy wstyd dla Aurelio De Laurentiisa i jego piłkarzy.

🔵🤝🏻 Antonio Conte and Napoli president Aurelio de Laurentiis had dinner tonight ahead of contract signing on Wednesday. Tomorrow it will be all sealed until June 2027. pic.twitter.com/qy5VZGYqxb — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 4, 2024

W tym drugim przypadku może to być odrobinę przesadzone, bo wydaje się, że na Stadio Diego Armando Maradona gra sporo „sytych kotów'” SSC Napoli bardzo nieudolnie wyglądało w sezonie świeżo po zdobyciu mistrzowskiej patery. Zaledwie 10. miejsce w tabeli to wynik skrajnie poniżej oczekiwań prezydenta, jak i kibiców, którzy mieli pobudzony apetyt po wyjątkowym sezonie i błędzie sędziego z ćwierćfinału z Milanem w Lidze Mistrzów. Sam ADL sugerował, że 2023/24 będzie rokiem zwycięstwa w Lidze Mistrzów. Tymczasem takie postacie jak Giovanni Di Lorenzo czy Amir Rrahmani zanotowały olbrzymi regres formy. Do tego w klubie pojawiły się różnego rodzaju afery i aferki związane z Victorem Osimhenem, który potrafił obrazić się za 'kokosowego tik-toka’.

Co to oznacza dla Napoli?

Antonio Conte odkąd objął Juventus w 2011 roku, przegrał w Serie A tylko 12 spotkań. Mówimy o czasie, na który zbiera się 175 meczów. Jego bilans w Turynie i później Mediolanie to 124 mecze, 39 remis i 12 porażek – bramki 357:128. Kibice SSC Napoli śmiało mogą się rozmarzyć, bo Conte to gwarant intensywnej i ofensywnej jednocześnie gry. Do tego bez europejskich pucharów będą mieli oni łatwiej, by rozłożyć siły i nie zaprzątać sobie głowy innymi rozgrywkami. Problemem może być jedynie charakter szkoleniowca, któremu do porzucenia projektu Inter wystarczyło sprzedanie dwóch zawodników pierwszej drużyny.

