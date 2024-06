Bokser Anthony Joshua wejdzie do świata futbolu?

Anthony Joshua to wielka gwiazda światowego boksu. Brytyjczyk jest mistrzem olimpijskim z 2012 roku oraz byłym mistrzem świata wielu zawodowych federacji. Jak informuje „The Athletic”, 34-latek prowadzi wstępne rozmowy w sprawie zainwestowania prywatnych środków w mniejszościowy pakiet akcji w Watfordzie.

Anthony Joshua udziałowcem w Watfordzie?

Anthony Joshua od początku zapowiadał się na wielką gwiazdę boksu. Wszystko zaczęło się od zdobycia złotego medalu w wadze superciężkiej na igrzyskach olimpijskich w Londynie w 2012 roku. Następnie od 2015 roku sukcesywnie zdobywał pasy federacji IBF, WBO, WBA i IBO. Stracił je ostatecznie w 2021 roku po walce z Ołeksandrem Usykiem.

Prywatnie 34-latek jest wielkim fanem występującego obecnie w Championship Watfordu. Według „The Athletic” bokser wkrótce może stać się mniejszościowym udziałowcem tego klubu. Anthony Joshua nigdy nie ukrywał swoich sympatii do ekipy „Szerszeni”. Jako młody chłopak wychowywał się w gronie kibiców tego klubu. Prywatnie kumpluje się z Troyem Deeneyem, który przez 11 lat był napastnikiem Watfordu. To też miało skłonić władze do kontaktu z przedstawicielami boksera, czy nie byłby zainteresowany wykupieniem mniejszościowego pakietu akcji od rodziny Pozzo. Szacuje się, że całkowite wykupienie akcji Watfordu może kosztować od 150-175 milionów funtów. Na tyle Anthony Joshua sobie nie może pozwolić, gdyż na niewiele więcej wycenia się cały jego majątek.

Financial experts and Anthony Joshua have held exploratory talks with Watford over an investment in the club. 🥊 [@AdamLeventhal] #WatfordFC pic.twitter.com/fEq85nvnAv — WD18 (@WD18Fans) May 30, 2024

Wypowiedzi dla „The Athletic” udzielił jeden z przedstawicieli 34-latka. Można powiedzieć, że na razie studzi nastroje fanów klubu: – Zwrócono się do firmy inwestycyjnej, która w przeszłości zapewniała Anthony’emu możliwości inwestycyjne. Odbyliśmy wstępną dyskusję na temat możliwości związanych z klubem piłkarskim Watford. To była wstępna rozmowa bez wchodzenia w najdrobniejsze szczegóły, które często zabiją tego typu transakcje – powiedział przedstawiciel 34-latka cytowany przez „The Athletic”.

– Anthony nie jest w to zaangażowany i nie planuje się w to angażować. Jest w pełni skupiony na boksie i w tej chwili nie ma czasu, aby wykorzystać nowe możliwości poza sportem. Jest synem Watfordu i życzy klubowi wszystkiego najlepszego – dodał.

Watford jak na razie bardziej musi skupić się, co zrobić, by poprawić swoje osiągnięcia. „Szerszeniom” bliżej jest do walki o utrzymanie w Championship niż o awans do Premier League, bowiem w minionym sezonie zajęły dopiero 15. miejsce. W sezonie 2022/23 – pierwszym po spadku z Premier League – Watfordowi również daleko było do walki o awans. W przyszłym sezonie menedżer Watfordu Tom Cleverley będzie musiał chyba dokonać cudu, aby przywrócić klub do elity. O ile w ogóle dotrwa końca rozgrywek, bowiem właściciele klubu – rodzina Pozzo – zmieniają trenerów niczym rękawiczki. Właściwie to nawet rękawiczek nie zmienia się tak często…

Znani futbolowi udziałowcy z innych sportów

Gdyby transakcja doszła do skutku, Anthony Joshua dołączyłby do grona osób, które zainwestowały w klub piłkarski, choć są spoza tego świata sportu. Legendarny koszykarz NBA Steve Nash razem z Robertem Sarverem w 2016 roku nabył większościowy pakiet hiszpańskiej Mallorki. W 2023 roku grono udziałowców tego klubu powiększyło się o kolejną legendę NBA Steve’a Kerra – członka legendarnego Chicago Bulls, a obecnie trenera Golden State Warriors.

– Jestem przyjacielem Andy’ego Kohlberga i spotkaliśmy się tego lata. Poinformował mnie, że nastąpiła zmiana właściciela i zaoferował mi możliwość przyłączenia się do nowej grupy inwestycyjnej. Jestem bardzo zmotywowany. W zeszłym roku byłem na Majorce, by oglądać mecz, kibicując drużynie i stałem się jej fanem – powiedział Steve Kerr w momencie wykupienia akcji.

Inna legendarna postać z NBA – Lebron James od dziecka legitymizuje się jako fan Liverpoolu. W 2011 roku został współudziałowcem angielskiego klubu i z biegiem czasu inwestował coraz to większe pieniądze. Chociażby w marcu 2024 roku wypuszczono w obieg specjalną odzież koszykarską Liverpoolu z logiem firmowym Lebrona Jamesa.

Liverpool release LFC x LeBron James football and basketball jerseys 🤝 pic.twitter.com/AWkuOGKnys — B/R Football (@brfootball) March 6, 2024

Ciekawy jest też model biznesowy Leeds United, który umożliwia gwiazdom PR-ową inwestycję. Na czym to polega? Grupa Leeds United utworzona przez 49ers Enterprises dzieli się na dwie części – tak zwanych komplementariuszy i komandytariuszy. Ci pierwsi to grube ryby i to oni inwestują najwięcej – np. Peter Lowy – australijski biznesmen lub Rudy Cline-Thomas – amerykański milioner. Komandytariusze to z kolei znane nazwiska, które działają bardziej PR-owo. W Leeds mamy już Michaela Phelpsa, światowej sławy pływaka. Jest też golfista Jordan Speith czy koszykarz Larry Nance Jr.

