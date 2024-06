Chelsea z pierwszym letnim transferem

Bardzo szybko ofensywę transferową rozpoczęła Chelsa. Wiemy już, że Tosin Adarabioyo zostanie piłkarzem tego klubu. ”The Blues” za angielskiego obrońcę nie zapłacą ani funta, bowiem jego umowa z Fulham wygasała wraz z końcem czerwca. Transfer Adarabioyo ogłoszony zostanie jednak później, gdy zawodnik przejdzie testy medyczne.

Przed zakończeniem minionego sezonu odejście z Chelsea ogłosił Thiago Silva. Brazylijczyk opuścił Stamford Bridge po czterech latach i zdecydował się na powrót do Fluminense do klubu dzieciństwa po ponad 20 latach. Silvę zastąpić mogą: Benoit Badiashile, Axel Disasi, Trevoh Chalobah lub Levi Colwill, ale mimo szerokiego wyboru środkowych obrońców władze ”The Blues” zdecydowały się na wzmocnienie tej pozycji. Klub pozyska więc Tosina Adarabioyo, który cztery ostatnie sezony spędził w Fulham.

Ogłoszenie Anglika nowym piłkarzem Chelsea nastąpi jednak później. Mniej więcej przed EURO 2024 zaplanowano jego testy medyczne. Adarabioyo będzie pierwszym transferem nowego szkoleniowca Enzo Mareski, na którego ogłoszenie kibice ”The Blues” z niecierpliwością oczekują. Chelsea nie zapłaci Fulham ani funta, bowiem jego umowa wygasała wraz z końcem czerwca tego roku. Wychowanek Manchesteru City konsekwentnie odmawiał podpisania nowego kontraktu, chcąc postawić kolejny krok w swojej karierze.

Tosin believes Chelsea are offering the best project for his future, with Enzo Maresca also being a factor for his decision. pic.twitter.com/zchIQSKamz

🔵 Chelsea expect Tosin Adarabioyo deal to be signed and sealed next week, after verbal agreement reached.

Chelsea będzie czwartym klubem w karierze Anglika. W 2003 roku urodzony w Manchesterze Adarabioyo trafił do akademii Manchesteru City. W lutym 2016 roku – w wieku 18 lat – zadebiutował w pierwszym zespole ”The Citizens” w meczu FA Cup przeciwko Chelsea (1:5). Manuel Pellegrini miał wówczas w jednym tygodniu ćwierćfinał FA Cup oraz finał Pucharu Ligi, zatem na ten pierwszy mecz wystawił wielu juniorów i zawodników rezerwowych. Oto tamta „legendarna” jedenastka:

Manchester City fans are split on who should be starting at Stamford Bridge tomorrow, and understandably so.

In preparation for the clash, it feels like the right time to remind you all of this bizarre XI that featured for Manchester City against Chelsea in the 2015/16 FA Cup… pic.twitter.com/CjzKptO9fr

— Tom Young (@TomYoungSJ) January 4, 2023