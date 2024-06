Czy Mats Hummels pozostanie w BVB?

Mimo dobrej postawy w pierwszej połowie Mats Hummels nie uchronił Borussi Dortmund od porażki z Realem Madryt w finale Ligi Mistrzów. Według „Bilda” dla 35-latka mógł być to ostatni mecz w barwach tego klubu. Zasadne jest więc pytanie – co dalej z karierą byłego mistrza świata?

Mats Hummels to co prawda wychowanek Bayernu Monachium, jednak przede wszystkim kojarzony z występów dla Borussii Dortmund. Z przerwą w latach 2016-19, kiedy to był zawodnikiem Bayernu, w BVB występuje już przez 13 lat. Finałowy mecz Ligi Mistrzów przeciwko Realowi Madryt mógł być jego ostatnim dla tego klubu. Tak przynajmniej sugeruje „Bild„.

Dziennikarze tego medium twierdzą, że uściski dłoni po meczu Hummelsa z kapitanem Emre Canem, Nico Schlotterbeckiem, Ianem Maatsenem i Marco Reusem były pożegnalnymi. Do odejścia 35-latka z klubu mają zmusić dwa powody. Po pierwsze, wraz z dniem 30 czerwca kończy mu się kontrakt i niewiele wskazuje na to, że doczeka się nowego. Po drugie, Mats Hummels i trener BVB Edin Terzić podobno nie darzą się sympatią. To też miało skłonić do odejścia inną legendę klubu z Signal Iduna Park – Marco Reusa.

Hummels zresztą w ostatnim czasie udzielił wywiadu ”Bildowi”, w którym w gorzkich słowach wypowiedział się na temat prowadzenia drużyny przez Edina Terzicia. Mats Hummels mówił dużo o taktyce trenera w ostatnich meczach Bundesligi przed finałem Champions League:

Byłem wściekły, ponieważ jestem zdania, że Borussia Dortmund nie powinna tak grać przeciwko jakiemukolwiek przeciwnikowi na świecie. – mówił Hummels.

Od pewnego czasu spekuluje się, jaką decyzję co do swojej przyszłości podejmie mistrz świata z 2014 roku. Fabrizio Romano twierdzi, że pod uwagę są brane dwie opcje – przedłużenie umowy lub transfer do innego klubu. Choć w pewnym momencie mówiło się dużo o końcu kariery, ta opcja raczej nie wchodzi w grę. Hummelsa w tej decyzji utwierdzać miał brak powołania do reprezentacji Niemiec na EURO 2024. Mimo że Borussia ostatecznie nie wygrała Ligi Mistrzów, Hummels w drodze finału pokazywał, że dalej jest obrońcą ze światowego topu.

Dużo mówi się o zainteresowaniu Niemcem ze strony Milanu. Klub przejdzie latem przebudowę. Odszedł trener Stefano Pioli, czy czołowy strzelec klubu Olivier Giroud. Niepewny swojej przyszłości w Mediolanie jest też Rafael Leao, kuszony swego czasu przez PSG. Hummels kiedyś mówił, że jeśli odejdzie za granicę, to będzie to kraj położony blisko Niemiec. Zatem kto wie, czy jesienią nie będziemy go oglądać na boiskach Serie A?

🟡⚫️ Mats Hummels on contract due to expire this month: “I’ve not made any decision on my future yet”.

Retirement still looks unlikely for Hummels.

❗️ He doesn’t want any move to Saudi or MLS — BVB or another European club. pic.twitter.com/CSfiIqTAnW

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 2, 2024