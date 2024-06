Stanisław Czerczesow wraca do trenowania

Stanisław Czerczesow, były trener m. in Legii Warszawa, został nowym selekcjonerem reprezentacji Kazachstanu. Poinformowała o tym kazachska federacja piłkarska w poniedziałek poprzez oświadczenie.

Czerczesow wraca na ławkę trenerską!

Rosjanin w reprezentacji Kazachstanu będzie mógł liczyć na zarobki rzędu miliona euro rocznie, a sama umowa miała zostać zawarta na dwa lata z opcja przedłużenia o rok. Stanisław był bezrobotny prawie rok, a w trakcie tej rocznej przerwy było wiele plotek nt. przyszłych losów Rosjanina. Łączono go z rosyjskimi klubami, jednak jedne z większych ofert jakie odrzucił to te od saudyjskiego Al-Ahli i reprezentacji Azerbejdżanu. W międzyczasie łączono go też z bardzo egzotyczną reprezentacją Wysp Owczych.

🚨Stanislav Cherchesov is the new Kazakhstan National Team head coach. Armenia will face Kazakhstan on June 7. — Hrach Khachatryan (@hrachoff) June 3, 2024

Teraz głównym zadaniem dla Czerczesowa będzie awans na nadchodzące za dwa lata Mistrzostwa Świata. Awans byłby dla Kazachów bardzo ważny, szczególnie po ostatniej, żenującej porażce w barażach o Euro z Grecją, gdzie Kazachowie przegrali w Atenach 0:5. Debiut w nowym miejscu już za rogiem – podczas najbliższej przerwy reprezentacyjnej Kazachstan zagra mecze towarzyskie z Armenią i Azerbejdżanem.

Doświadczony szkoleniowiec

W przeszłości Stanisław Czerczesow trenował wiele drużyn. Zaczął w Austrii, z której szybko przeniósł się do swojej rodzimej Rosji. Tam trenował Spartak i Dynamo Moskwa, czy chociażby Amkar Perm. Po ośmiu latach w Rosji, przeniósł się za granicę, mianowicie do Polski. Jesienią 2015. roku objął stery warszawskiej Legii, z którą w tym samym sezonie wygrał Ekstraklasę. Jak szybko jednak zawitał na Łazienkowskiej, tak szybko z niej odszedł, bo już w czerwcu 2016. roku.

🇰🇿 Cherchesov va devenir le sélectionneur du Kazakhstan. Sa rémunération s’élèvera à 1,2 million d’euro. pic.twitter.com/vayKSaqT9g — Lazar van Parijs (@LazarVP) May 31, 2024

W tym samym roku został selekcjonerem reprezentacji Rosji, z którą początkowo związał się na dwa lata, do nadchodzącego wówczas rosyjskiego mundialu w 2018 roku. Na nim Czerczesow i jego podopieczni pokazali się bardzo dobrze, bo doszli aż do ćwierćfinału, gdzie odpadli z przyszłym finalistą turnieju – Chorwacją. Po udanych Mistrzostwach Świata, związek przedłużył z nim umowę do Euro 2020, które finalnie odbyło się w 2021 roku. Po nim niestety stracił pracę, gdyż Rosjanie zajęli ostatnie miejsce w swojej grupie. Jego ostatnią trenowaną drużyną było węgierskie Ferencvárosi TC. Tam w dwa lata zdobył dwa mistrzostwa Węgier, a zwolniono go po kompromitacji z farerskim Klaskvik w eliminacjach do Ligi Mistrzów.

fot. PressFocus

