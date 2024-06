Pepe Reina odchodzi z Villarrealu, ale nie kończy kariery

Pepe Reina ogłosił, że po sezonie odejdzie z Villarrealu. Zawodnik nie otrzymał propozycji przedłużenia kontraktu od władz „Żółtej Łodzi Podwodnej” i wydawało się, że zakończy karierę. 41-letni bramkarz podjął decyzję, że będzie kontynuował swoją karierę w innym klubie.

Pepe Reina chce grać dalej

Mimo swojego wieku 36-krotny reprezentant Hiszpanii nie zamierza zawiesić rękawic na kołku. We wpisie, w którym ogłasza odejście z Villarrealu zakomunikował, że teraz będzie szukał miejsca, w którym będzie mógł napisać ostatni rozdział swojej kariery.

Pepe Reina do Villarrealu trafił ponownie w 2022 roku po tym jak wygasła jego umowa z Lazio. Wcześniej reprezentował barwy hiszpańskiego klubu w latach 2002-2005. W barwach „Żółtej Łodzi Podwodnej” rozegrał w sumie 191 spotkań, w których zanotował 66 czystych kont. W sezonie 2023/2024 pełnił zazwyczaj rolę rezerwowego bramkarza, mimo tego zdołał rozegrać aż 12 spotkań we wszystkich rozgrywkach.

Piłkarski obieżyświat

Pepe Reina jest wychowankiem FC Barcelony. To właśnie w stolicy Katalonii stawiał swoje pierwsze kroki jako bramkarz najpierw drużyn młodzieżowych a następnie seniorskiego zespołu. Z „Dumy Katalonii” przeniósł się do Villarrealu gdzie jego talent eksplodował. Po dobrych występach w lidze hiszpańskiej zwrócił uwagę swojego rodaka Rafy Beniteza, który w 2005 roku sprowadził go do Liverpoolu.

W barwach „The Reds” Pepe Reina dał się poznać jako bardzo dobry bramkarz. Polscy kibice doskonale pamiętają, że to właśnie on wygryzł z bramki Liverpoolu Jerzego Dudka. Po ośmiu latach spędzonych na Anfield Road bramkarz zdecydował się zmienić miejsce pracy. Po 2013 roku Pepe Reina rozpoczął zwiedzanie Starego Kontynentu.

Grał w Napoli, Bayernie Monachium, ponownie Napoli, AC Milanie, Aston Villi i Lazio skąd wrócił do Villarrealu. W sumie w seniorskim futbolu rozegrał dotychczas 934 spotkania, w których zanotował 369 czystych kont. Kuszącą perspektywą dla 41-letniego bramkarza byłoby dobicie do 1000 rozegranych spotkań. Brakuje mu tylko 66 spotkań, czyli niespełna dwóch sezonów.

