Reprezentant Polski wraca do Lecha Poznań

Lech Poznań poinformował o skróceniu wypożyczenia do Stali Mielec Maksymiliana Pingota. Reprezentant Polski do lat 21 pierwotnie został wypożyczony do końca sezonu 2024/25, ale już po pół roku ”Kolejorz” zdecydował się anulować wypożyczenie.

Pingot wraca do Lecha

Wychowanek Lecha Poznań w pierwszym zespole ”Kolejorza” zadebiutował w lipcu 2022 roku w meczu o Superpuchar Polski z Rakowem Częstochowa (0:2). W rundzie jesiennej Pingot zaliczył 10 występów, z czego dziewięć w okresie od lipca do sierpnia. Na 16 pozostałych meczów Pingot zagrał jednak tylko raz – w przegranym meczu 1/16 finału Pucharu Polski ze Śląskiem Wrocław (1:3).

Zimą 2023 roku Pingot został wypożyczony do Odry Opole, gdzie wystąpił w 11 meczach Fortuna 1. Ligi i wszystkie rozegrał w pełnym wymiarze czasowym. Przed startem sezonu 2023/24 Pingot wrócił do Lecha, jednak w pierwszym zespole zaliczył jeszcze mniej, bo raptem cztery występy, a tylko raz znalazł się w wyjściowym składzie.

Maksymilian Pingot został wypożyczony na półtora roku do pierwszoligowej @ODRAOPOLEpl. Kolejorz ma opcję skrócenia transferu czasowego w każdym okienku. Piniu, powodzenia! ✊🏼 pic.twitter.com/NvawyV2WJ6 — Lech Poznań (@LechPoznan) January 2, 2023

W zimowym okienku Lech ponownie wypożyczył Pingota – tym razem do Stali Mielec. Tam zagrał 13 meczów Ekstraklasy w pełnym wymiarze czasowym, a nie zagrał jedynie przeciwko Legii, Radomiakowi z powodu zawieszenia za żółte kartki oraz Lechowi ze względu na zapis w kontrakcie. Z Pingotem na boisku Stal odniosła po pięć zwycięstw i remisów, a aż sześć meczów zagrali ”na zero z tyłu”. Choć Pingot został wypożyczony do Stali na półtora roku – do końca sezonu 2024/25 – Lech już po pół roku zdecydował się skrócić wypożyczenie. Taką możliwość ”Kolejorz” miał również w przypadku jego wypożyczenia do Odry Opole.

Nie wiadomo jeszcze jakich zmian kadrowych dokona latem Lech, ale na ten moment 21-latek miałby do rywalizacji o grę na środku obrony aż trzech zawodników – Bartosza Salamona, Antonio Milicia i Filipa Dagerstala. To, czy Pingot otrzyma więcej minut od nowego trenera Nielsa Frederiksena będzie ważne w kontekście powoływania go do reprezentacji U21. Jak dotąd zaliczył on 10 występów w tej kategorii wiekowej, a ostatnio zagrał 45 minut w meczu towarzyskim z Macedonią Północną (1:2). M.in. to na jego konto poszła kuriozalna strata bramki na 0:2, kiedy to zbyt lekko zagrał piłkę do Oliwiera Zycha, co wykorzystał Luka Stankovski.

𝐂𝐨 𝐨𝐧𝐢 𝐳𝐫𝐨𝐛𝐢𝐥𝐢❓ Piłkarskie jaja w wykonaniu młodzieżowej reprezentacji Polski! Dzień dziecka… i dziecięca piłka w wykonaniu Zycha i Pingota. 🔴📲 Oglądaj online ▶️ https://t.co/ewuTVcGQRR pic.twitter.com/SoLPFspN6N — TVP SPORT (@sport_tvppl) June 1, 2024

fot. PGE FKS Stal Mielec / YouTube

