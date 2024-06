Casemiro dołączył do Marbelli FC… jako udziałowiec

Casemiro jest mocno związany z Hiszpanią. Brazylijczyk spędził niemal dziesięć lat w Realu Madryt. Pomocnik Manchesteru United znów będzie związany z hiszpańską piłką, ale tym razem w znacznie inny sposób. Słynny piłkarz został udziałowcem drużyny Marbella FC.

Jakim klubem jest Marbella FC?

Przed kilkoma dniami kibice drużyny Marbella FC świętowali awans swoich ulubieńców do Primera Federación, czyli na trzeci poziom rozgrywkowy w Hiszpanii. W meczu barażowym pokonali oni na wyjeździe ekipę UD Logrones 1:0, a bramkę na wagę awansu strzelił Iworyjczyk Jacques Dago.

Marbella FC jest stosunkowo młodym klubem, bowiem założono go w 1997 roku. Od 2018 roku właścicielem Marbelli FC jest Chińczyk Zhao Zhen. W ubiegłym roku spółka Guirenniao Group Limited z siedzibą w Hongkongu wykupiła większościowy pakiet właścicielski drużyny spod Malagi.

Sezon 2024/2025 dla drużyny z Andaluzji będzie pierwszym od czternastu lat sezonem spędzonym na trzecim poziomie rozgrywkowym. Jeszcze bardziej imponującym faktem jest to, że Marbella FC awansowała mimo że była beniaminkiem. Dwa awanse z rzędu w ciągu dwóch lat muszą robić wrażenie, nawet jeśli dotyczy to zespołów z niższych szczebli rozgrywkowych.

Jednym z największych sukcesów Marbelli FC w ostatnich latach jest dojście do 1/16 finału Pucharu Króla w sezonie 2009/10. Tam jednak przegrali z kretesem, bowiem wynik dwumeczu z Atletico Madryt wynosił… 0:8. Porażki 0:2 oraz przede wszystkim 0:6 z pewnością były bolesne, ale i tak tamten sezon był ich najlepszym występem w historii Copa del Rey.

Co łączy Casemiro z Marbellą FC?

Szybko po awansie znalazł się człowiek, który postanowił zainwestować w ten klub swoje pieniądze. Okazał się nim nie kto inny, jak jeden z członków słynnego madryckiego trio CKM – Casemiro. Występujący obecnie w Manchesterze United Casemiro postanowił zostać udziałowcem nowego-starego trzecioligowca. Klub na oficjalnej stronie internetowej poinformował o decyzji Brazylijczyka.

Nie tylko Marbella FC, ale całe miasto jest dumne, że sportowiec globalnego rozmiaru chce należeć do naszej rodziny – napisano w komunikacie.

A jak swoją decyzję skomentował sam piłkarz?

Dołączenie do klubu Marbella FC to dla mnie zaszczyt, ponieważ moją największą motywacją są spektakularne możliwości rozwoju tego klubu. Byłem z rodziną w Marbelli kilka razy i moje dzieci, moja żona oraz ja jesteśmy zakochani w tym mieście, z którym chcemy być związani na całe życie. Bez wątpienia wspólnie będziemy marzyć o wyniesieniu ekipa Marbella FC na szczyt.

Jak widać, piękne okolice słynnego kurortu wakacyjnego sprawiły, że Casemiro postanowił dołączyć do Marbelli FC. Co prawda jako piłkarz przydałby się bardziej, lecz sam jego wkład finansowy powinien mieć znaczenie. Dzięki tej inwestycji sporo osób dowie się o takiej drużynie, co może skłonić innych biznesmenów do stania się udziałowcem klubu. Popularność Casemiro może także przyczynić się do powiększania bazy kibicowskiej Marbelli. Na ten moment wydaje się, że zarówno piłkarz, jak i klub zyskają na tej transakcji.

fot. Chringuito Inside / YouTube

Stworzyliśmy nasz przewodnik po EURO 2024:

Wspominamy również słynne mecze mistrzostw Europy: