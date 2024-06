EURO 2024: Ile zarobi reprezentacja Polski? Znamy kwoty

Już 16 czerwca reprezentacja Polski rozpocznie swój udział na EURO 2024. Podopieczni Michała Probierza w meczu inauguracyjnym na mistrzostwach Europy zmierzą się z Holandią. Pięć dni później Polska zmierzy się z Austrią a następnie 25 czerwca z Francją. Na jaki zarobek może liczyć reprezentacja Polski podczas turnieju?

Reprezentacja Polski musi wygrywać

Komitet wykonawczy UEFA ogłosił jakiego rzędu gratyfikacje finansowe mogą otrzymać reprezentacje narodowe podczas EURO 2024. Całkowita pula nagród wyniesie 331 milionów euro czyli dokładnie tyle samo co na poprzednim turnieju. Kwota, którą reprezentacje mogą zarobić podczas turnieju waha się od 9,25 milionów euro aż do maksymalnie 28,25 milionów euro. Od czego zależy taka różnica?

Każdy uczestnik mistrzostw Europy otrzyma premię za uczestnictwo w turnieju w wysokości 9,25 mln euro. Jest to kwota podstawowa, którą niezależnie od wszystkiego każda federacja piłkarska na pewno dostanie. Każde zwycięstwo w fazie grupowej to kolejny milion euro, natomiast remis to 500 tysięcy euro.

Dodatkowo, za awans do fazy pucharowej reprezentacji przysługuje półtora miliona euro. Występ w ćwierćfinale to kolejne dwa i pół miliona euro. Ewentualny awans do półfinału to następne cztery miliony euro. Finaliści EURO 2024 otrzymają po pięć milionów euro, zwycięzca turnieju może liczyć na dodatkową premię w wysokości trzech milionów euro.

9,25 mln euro za uczestnictwo

1 mln euro za zwycięstwo w grupie

500 tysięcy za remis w grupie

1,5 mln euro wyjście z grupy

2,5 mln euro za awans do ćwierćfinału

4 mln euro za awans do półfinału

5 mln euro za awans do finału

3 mln euro dla zwycięzcy finału

Podczas mistrzostw Europy 2020(1) reprezentacja Włoch wygrała wszystkie swoje mecze i zgarnęła maksymalną kwotę dla jednego uczestnika. Reprezentacja Polski w grupie z Hiszpanią, Szwecją oraz Słowacją zdobyła tylko jeden punkt w związku z czym, jak nie trudno wyliczyć zarobiła 9,75 miliona euro. Czy podczas turnieju rozgrywanego w Niemczech Polacy będą mogli liczyć na wyższą nagrodę? Oby! A jak będzie? Zobaczymy, czas pokaże.

