Karol Niemczycki przenosi się do Darmstadt

Karol Niemczycki przeniósł się z Fortuny Duesseldorf do Darmstadt. Szczegóły transferu nie są znane, ale wiadomo, że mowa o transferze definitywnym. Niemczycki pozostanie na poziomie 2. Bundesligi, bowiem Darmstadt miniony sezon zakończyło na ostatnim miejscu w Bundeslidze.

Latem 2023 roku Karol Niemczycki po czterech latach ponownie wyjechał z Polski, przenosząc się do drugoligowej Fortuny Duesseldorf. Cracovia nie zarobiła na tym transferze ani złotówki, bowiem jego umowa z ”Pasami” dobiegła wówczas końca. Niemczyckiemu nie udało się jednak wygryźć Floriana Kastenmeiera, który kolejny sezon z rzędu był podstawowym bramkarzem Fortuny. Polak zaliczył zaledwie jeden występ na poziomie 2. Bundesligi (3:2 z Magdeburgiem w ostatniej kolejce sezonu zasadniczego) oraz dwa razy zagrał w Pucharze Niemiec (6:3 z Unterhaching w II rundzie i 2:1 z Magdeburgiem w III rundzie).

Jego przygoda z Fortuną potrwała tylko rok, bowiem na zasadzie transferu definitywnego przeniósł się do SV Darmstadt. Kwota transferu nie jest znana. Niemczycki pozostanie na poziomie 2. Bundesligi, bowiem Darmstadt z hukiem spadło z Bundesligi. Beniaminek zakończył sezon na ostatnim, 18. miejscu, gromadząc zaledwie 17 punktów. Dla porównania, przedostatnia Kolonia miała 10 punktów więcej. ”Lilie” już na trzy kolejki przed końcem sezonu straciły matematyczne szanse na utrzymanie.

Darmstadt była drugą najgorszą – po Kolonii – ofensywą ligi, strzelając zaledwie 30 goli w 34 meczach. Bramek zaś stracili najwięcej, bo aż 86. Druga najgorsza defensywa ligi – Bochum straciła 74 bramki. Ostatnią drużyną, która zaliczyła tak słaby sezon w Bundeslidze było Schalke, które w sezonie 2020/21 również straciło 86 bramek i zdobyło zaledwie 16 punktów.

A Darmstadt fan angrily addressed their players after losing 6-0 at home to Augsburg. The team currently sit bottom of the bundesliga. Expect a reaction from the players in their next game#bundesligapic.twitter.com/GIgftxYojl

— Braa Quame (@Amlawrens) March 3, 2024