Dusan Kuciak przedłużył kontrakt z Rakowem Częstochowa

Raków Częstochowa przedłużył kontrakt z Dusanem Kuciakiem, który dołączył do klubu pod koniec poprzedniego sezonu na zasadzie transferu medycznego. Ma to związek z odejściem podstawowego bramkarza – Vladana Kovacevicia. Teraz w zespole będą trwały poszukiwania następcy Bośniaka.

Kuciak z nowym kontraktem

Vladan Kovacevic dołączył do Rakowa latem 2021 roku. Przez cały okres spędzony w klubie z Częstochowy imponował swoimi umiejętnościami i stał się jednym z najlepszych bramkarzy w PKO BP Ekstraklasie. Od wielu miesięcy zanosiło się, że Bośniak w końcu opuści klub i tak też się stało. Kovacević został kupiony przez mistrza Portugalii – lizboński Sporting za niemal pięć milionów euro, tym samym stał się najdrożej sprzedanym piłkarzem w historii Rakowa.

Pod koniec minionego sezonu w zespole Rakowa były spore problemy z obsadą bramki. Z urazami walczyli zarówno Vladan Kovacevic, jak i jego zmiennik. Muhamed Sahinovic. Swojej szansy nie wykorzystał za to Kacper Bieszczad, który w przegranym 1:2 meczu z Radomiakiem popełnił kuriozalny błąd na wagę straty punktów i został odstawiony przez Dawida Szwargę.

W takiej sytuacji częstochowianie zdecydowali się ściągnąć do drużyny Dusana Kuciaka z Lechii Gdańsk na zasadzie transferu medycznego. 39-latek nie łapał się do kadry pierwszoligowca, więc w kwietniu podpisał kontrakt z Rakowem do końca czerwca. Po przenosinach do nowego klubu wystąpił w jednym, przegranym 0:1 ligowym meczu przeciwko Górnikowi Zabrze. Co więcej, już po pół godziny mógł wylecieć z boiska z czerwoną kartką. Słowaka uratowała jedynie analiza VAR.

Po odejściu Kovacevicia nie jest jasne, kto wejdzie w jego buty w przyszłym sezonie. Kacper Trelowski, Xavier Dziekoński, Jakub Rajczkowski i Jakub Mądrzyk w prawdzie powrócą z wypożyczeń, jednak sytuacja z obsadą bramki jest nadal niepewna. Raków w tej sytuacji zdecydował się przedłużyć umowę z Kuciakiem o kolejny rok, do czerwca 2025 roku. Bośniak mówi, że nie może doczekać się współpracy z trenerem Markiem Papszunem.

Jestem bardzo wdzięczny za możliwość kontynuowania kariery w barwach Rakowa. Nie mogę doczekać się współpracy z trenerem Markiem Papszunem. W zeszłym sezonie nie udało nam się osiągnąć celu, dlatego tym bardziej zależy mi, żebyśmy w tym sezonie razem osiągnęli sukces. Mam swoje cele, ale nie chcę o nich mówić głośno. Chcę wykorzystać moje doświadczenie dla dobra Rakowa i pomagać drużynie w rozwoju, bo dla mnie drużyna zawsze jest najważniejsza”

Dusan Kuciak wystąpił w 328 meczach Ekstraklasy. Przed transferem do Lechii Gdańsk występował w Legii Warszawa, gdzie osiągał największe sukcesy. Wraz z ”Wojskowymi” sięgnął po trzy tytuły mistrza Polski oraz cztery krajowe puchary. Dodatkowo, z Lechią wygrał Superpuchar Polski i Puchar Polski. W sezonach 2013/14 (Legia Warszawa) oraz 2019/20 (Lechia Gdańsk) był wybierany bramkarzem roku w Ekstraklasie.

Dušan Kuciak przedłużył kontrakt z Rakowem! 🔴🔵 Nowa umowa ze słowackim bramkarzem będzie obowiązywała do końca czerwca 2025 roku. ✍️ https://t.co/ImYMQx8OKq Powodzenia w nowym sezonie, Dušan! ✊ pic.twitter.com/0b5EJSbLOD — Raków Częstochowa (@Rakow1921) June 7, 2024

Fot. rakow.com

Stworzyliśmy nasz przewodnik po EURO 2024: