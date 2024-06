Manchester City przedłużył kontrakt z bramkarzem

Przyszłość bramki „Obywateli” częściowo jest już znana. Manchester City ogłosił, że kontrakt Stefana Ortegi został przedłużony. Niemiecki bramkarz przedłużył umowę z klubem do końca czerwca 2026.

Jakiś czas temu informowaliśmy, że w bramce Manchesteru City może dojść do rewolucji. Według doniesień Fabrizio Romano podstawowy bramkarz zespołu Ederson może opuścić klub tego lata pod warunkiem pojawienia się atrakcyjnej oferty. Zainteresowane jego usługami mają być kluby z Saudi Pro League. Wśród głównych kandydatów wymienia się Al-Ittihad, w którym występuje Karim Benzema, N’Golo Kante czy Fabinho.

Mówiło się nawet, że w transfer Edersona miałby zostać zamieszany… Marcin Bułka. Odejście Edersona mogłoby uruchomić piłkarskie domino. Mike Maignan zastąpiłby Edersona w Manchesterze City, natomiast Marcin Bułka przejąłby miejsce między słupkami AC Milanu.

Niepewna sytuacja dotyczyła również Stefana Ortegi. Manchester City od dłuższego czasu negocjował warunki nowej umowy z 31-letnim bramkarzem, lecz obie strony nie mogły dojść do porozumienia. Stefan Ortega rozglądał się za nowym pracodawcą, gdyż chciał regularnie grać. Pod koniec sezonu Niemiec otrzymał więcej szans na grę ze względu na problemy zdrowotne Brazylijczyka i spisywał się fenomenalnie.

— Patryk Idasiak (@PatrykIdasiak) May 14, 2024

Nie wiem, czy to nie jest jakiś ewenement, ale Stefan Ortega już czwarty raz w tym sezonie wchodzi z ławki w lidze: – 8. minuta z Newcastle – 56. minuta z Liverpoolem (został bohaterem) – na drugą połowę z Forest – teraz po urazie głowy Edersona ze Spurs

Stefan Ortega zapadł kibicom w pamięć przede wszystkim w meczu 37. kolejki Premier League z Tottenhamem. Niemiec zastąpił kontuzjowanego Edersona i popisał się fenomenalną interwencją przy akcji Heung-min Sona. W sytuacji sam na sam bramkarz z niebieskiej części Manchesteru kapitalnie zatrzymał Koreańczyka.

W zeszłym sezonie niemiecki bramkarz wystąpił w sumie w 20 meczach we wszystkich rozgrywkach. Do klubu trafił w 2022 roku z Arminii Bielefeld. W sumie rozegrał dla „Obywateli” 34 spotkania, w trakcie których stracił zaledwie 27 bramek notując aż 17 czystych kont.

To, co wydarzyło się w ciągu tych dwóch lat, jest niesamowite. Myślę, że jestem teraz zupełnie inną osobą niż dwa lata temu i to wiele dla mnie znaczy. Zdobyliśmy wiele trofeów, w zeszłym roku potrójną koronę. Odkąd tu jestem po prostu bijemy rekordy i rekordy, więc miło jest być częścią tej grupy.