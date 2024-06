Rewolucja na EURO. Duże ułatwienie dla kibiców

EURO 2024 zbliża się wielkimi krokami. Jak dobrze wiemy z historii, wielkie turnieje to również okazja do zaprezentowania technicznych nowinek. Nie inaczej będzie w przypadku tegorocznych mistrzostw Europy, a zmiana ma dotyczyć sytemu VAR.

Zamieszanie w polu karnym, sędzia dyktuje rzut karny, a kibic zgromadzony na stadionie nie ma pojęcia co się stało. Ileż to razy przerabialiśmy taką sytuację. UEFA wreszcie wzięła na tapetę powyższy problem. Już od najbliższego meczu otwarcia Niemcy – Szkocja w przypadku interwencji VAR na niemieckich stadionach pojawi się grafika, w której napisane będą takie informacje jak:

🚨🚨| BREAKING: For VAR decisions at EURO 2024, there will be detailed explanations shown on TV and at the stadium.

