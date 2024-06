Bayern pozyskał obrońcę – błyskawiczna operacja Bawarczyków

Bayern Monachium od lipca zaczyna nową erę. Monachijczycy rozpoczną sezon pod wodzą Vincenta Kompany’ego, którego wykupili z Burnley po spadku z Premier League za około 20 milionów euro. Teraz Bawarczycy wzięli się za wzmocnienia kadry i pierwszym z nich został Hiroki Ito, Japończyk będący do tej pory piłkarzem VFB Stuttgart. Kosztował Bayern 30 milionów euro – klub z Allianz Arena wpłacił klauzulę.

25-letni Japończyk przybył do Stuttgartu w 2021 roku i rozegrał w nim trzy sezony. Kosztował ten zespół łącznie 500 tysięcy euro (100 tys. za wypożyczenie i 400 tys. za wykup). Teraz klub z Mercedes-Benz Arena zarobił na nim 60-krotnie.

🚨 Official: Bayern have completed deal to sign Hiroki Itō as new defender for €30m release clause.

Contract signed for Japanese CB, first addition for Vincent Kompany. 🔴🇯🇵 pic.twitter.com/HBSwySxQ9k

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 13, 2024