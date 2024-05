Reprezentant Polski mistrzem Grecji

Reprezentant Polski Tomasz Kędziora sięgnął z PAOK-iem Saloniki po mistrzostwo Grecji. PAOK utrzymał dwupunktową przewagę nad AEK-iem, bowiem w finałowej serii gier pokonał w derbach Salonik Aris 2:1. Gdyby to AEK został mistrzem, drugi z reprezentantów Polski również zostałby mistrzem. Gola na 3:0 w starciu z Lamią strzelił Damian Szymański.

PAOK mistrzem Grecji

W ostatniej kolejce sezonu zasadniczego PAOK pokonał 2:0 Lamię i dzięki remisowi ich rywala zza miedzy – Arisowi w starciu z AEK-iem, klub Tomasza Kędziory wskoczył na fotel lidera. W dziewięciu dotychczasowych meczach grupy mistrzowskiej PAOK zdobył 17 punktów (pięć zwycięstw, dwa remisy, dwie porażki).

Do ostatniej kolejki PAOK przystępował po serii trzech kluczowych zwycięstw z rzędu – z AEK-iem (3:2), Olympiakosem (2:0) i Panathinaikosem (4:1). Przed ostatnią serią gier PAOK miał dwupunktową przewagę nad AEK-iem, ale dzięki zwycięstwu w bezpośrednim starciu drużynie z Salonik wystarczał remis do przypieczętowania czwartego w historii mistrzostwa Grecji.

PAOK mierzył się w derbach Salonik z Arisem, a AEK podejmował na wyjeździe Lamię. Oba zespoły wygrały swoje spotkania, więc do przetasowań w tabeli nie doszło. AEK pokonał 3:0 Lamię, a wynik tego spotkania w doliczonym czasie ustalił Damian Szymański. PAOK zaś pokonał rywala zza miedzy 2:1 i po pięciu latach ponownie został najlepszą drużyną w kraju.

Po raz czwarty w karierze i po raz trzeci w innej lidze mistrzem kraju został Tomasz Kędziora. Wcześniej, w 2015 oraz 2022 roku sięgał on po tytuł mistrza Polski z Lechem Poznań, w 2021 roku został mistrzem Ukrainy z Dynamem Kijów. Teraz Kędziora stał się piątym Polakiem, który został mistrzem Grecji i drugim, który dokonał tego w barwach PAOK-u.

W 2019 roku mistrzem Grecji z PAOK-iem został Karol Świderski, który w zimowym okienku przeniósł się z Jagiellonii. Oprócz Świderskiego, w 1990, 1991, 1995, 1996 i 2004 mistrzem Grecji z Panathinaikosem zostawał Krzysztof Warzycha, w 2022 roku po tytuł z Olympiakosem sięgnął Michał Karbownik, a w 2023 roku z AEK-iem dokonał tego Damian Szymański.

Kędziora do PAOK-u przeniósł się zimą 2023 roku na zasadzie wypożyczenia z Dynama Kijów. W letnim okienku klub z Salonik ponownie wypożyczył Polaka – tym razem jednak na rok. Choć wypożyczenie dobiega końca, PAOK najprawdopodobniej ściągnie Kędziorę na stałe. 29-latek wystąpił w tym sezonie w 47 z 57 możliwych meczów, 44 razy znajdował się w wyjściowym składzie, a 40 meczów zagrał ”od deski do deski”. Kędziora stanowi więc o sile linii obrony w zespole Răzvana Lucescu, a jego brak może być dużym osłabieniem przed eliminacjami do przyszłorocznej edycji Ligi Mistrzów.

📊 Pięciu grających w Europie Polaków zostało mistrzami kraju: 🏆 Tomasz Kędziora (🇬🇷 PAOK)

🏆 Szymon Włodarczyk (🇦🇹 Sturm Graz)

🏆 Jakub Piotrowski (🇧🇬 Łudogorec Razgrad)

🏆 Maik Nawrocki (🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Celtic)

🏆 Adrian Cieślewicz (🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 TNS) Szanse na tytuł mają jeszcze:

fot. PAOK FC / YouTube

