Gwiazda NBA wystąpiła w… szóstej lidze niemieckiej

Gwiazda NBA Dennis Schroeder z przerwami od 2013 roku występuje na parkietach najlepszej koszykarskiej ligi. Niemiec w ostatnich miesiącach znów zagościł na koszykarskim Olimpie z racji zwycięstwa w mistrzostwach świata ze swoją reprezentacją. Na koniec maja wystąpił on jednak na piłkarskim boisku. Zagrał w oficjalnym meczu w szóstej lidze niemieckiej.

Dennis Schroeder ma za sobą 11-sty sezon w najlepszej koszykarskiej lidze świata. Niemiec jest uznawany za jeden z największych talentów w historii niemieckiej koszykówki. Jest potomkiem Niemca i Gambijki.

30-letnia niemiecka gwiazda kosza zagrała w spotkaniu rozgrywek Landesligi Brunszwik. To szósty poziom rozgrywkowy, który mecze rozgrywa w landzie zwanym Dolna Saksonia. Zagrał on dla drużyny Germania Bleckenstedt. Nie ma tutaj żadnego przypadku – piłkarzem tej drużyny jest… szwagier koszykarza. Daniel Ziolo to brat Ellen, żony rozgrywającego rodem z NBA. Ziolo gra w środku pomocy, a spowinowacony z nim koszykarz także zagrał w tej formacji. Zagrał 62 minuty w meczu z SC Gottingen 05.

Koszykarz Brooklyn Nets ma także zagrać w meczu VFL Wahrenholz szóstego czerwca. Dennis Schroeder w swojej karierze nosił barwy Los Angeles Lakers, Atlanty Hawks czy Toronto Raptors.

Doskonale znany jest przykład Michaela Jordana. W pewnym momencie, po śmierci ojca legendarny koszykarz porzucił 'basket’, aby spędzić sezon w Birmingham Barons, drużynie baseballu. Było to marzenie jego ojca, aby syn, już wtedy legenda NBA, został gwiazdą MLB.

Sport olimpijski kojarzy z kolei historię LoLo Jones. Biegaczka specjalizująca się w sprincie, w pewnym momencie swojej kariery przerzuciła się na bobsleje. W tej drugiej z dyscyplin wzięła udział w igrzyskach olimpijskich w Soczi.

Istnieje także przykład Ołeksandra Usyka. Ukraiński pięściarz podpisał latem 2023 roku umowę z Polissyą Żytomierz i zagrał nawet kwadrans w jednym ze sparingów. Klub ten zakończył jako beniaminek miniony sezon Wyższej Lihi na piątym miejscu i zagra w Europie. Pierwszy domowy mecz rozegra w Płocku.

Oleksandr Usyk has now officially signed for Ukrainian Premier League football team FC Polissya on a one-year pro contract. Boxing's WBA, IBF & WBO heavyweight world champion came on as a substitute for the club in a friendly last year and could now play for them professionally. pic.twitter.com/lf2ty75kfI

