Sześciu wspaniałych. Vinicius dołączył do ekskluzywnego grona

Zagrać w finale Ligi Mistrzów to marzenie każdego piłkarza na świecie. Jeszcze lepszym uczuciem jest zdobyć bramkę w takim meczu. Dokonało tego kilkudziesięciu piłkarzy, jednak tylko sześciu graczy dokonało tego w dwóch finałach LM. Sześciu, bo szóstym stał się właśnie Brazylijczyk, który w lipcu skończy dopiero 24 lata. Oto zestawienie graczy, którzy zanotowali finałowy dublet.

Wyjątkowy wyczyn Viniciusa

W wielkim finale Ligi Mistrzów w 2024 roku Real Madryt pokonał 2:0 Borussię Dortmund. Wielki wkład w wygraną „Królewskich” miał Vinicius Junior. Brazylijczyk, trafiając na 2:0 w 84. minucie meczu, sprawił, że BVB mogła już wówczas przestać marzyć o wygranej w LM. Zamknął im drzwi do pokoju z napisem „trofeum Ligi Mistrzów”. Real przetrwał napór w pierwszej połowie, a w drugiej okazał się zabójczy. Zdobył tym samym swój 15. Puchar Europy. To absolutny rekord. Odkąd szyld został zmieniony na nazwę „Liga Mistrzów” (sezon 1992/93), to „Królewscy” grali w dziewięciu finałach i wszystkie z nich wygrali. Niesamowity wyczyn. Jako, że tak często grają w finałach, to aż połowa z sześciu strzelców w dwóch finałach to gracze właśnie Realu.

Nie był to pierwszy gol Viniciusa w finale LM. W 2022 roku gracz „Los Blancos” okazał się bohaterem całego finału. Dzięki jego bramce w finale z Liverpoolem F.C (1:0), Real wygrał rozgrywki. W wielkim stopniu pomógł tam Thibaut Courtois, bo Liverpool mocno napierał, lecz więcej bramek nie padło. Po finale z BVB Vinicus stał się czwartym graczem w historii Ligi Mistrzów, który w ciągu trzech sezonów strzelił w dwóch finałach LM. Wcześniej dokonali tego jego wielki poprzednik z Realu – Raul, były kolega z drużyny Sergio Ramos, a także Argentyńczyk Lionel Messi.

Wspaniała szóstka i jedyny Ronaldo

W gronie zawodników, którzy zdobywali bramki w dwóch finałach LM znajdziemy również Samuela Eto’o oraz Mario Mandżukicia. Kameruńczyk dokonał tego w barwach FC Barcelony, natomiast Chorwat, jako jeden z dwóch piłkarzy w historii rozgrywek, strzelał w finale dla dwóch ekip. Mandżukić strzelił gola w finale dla Bayernu Monachium oraz turyńskiego Juventusu. Ten drugi przypadek jest ciekawy. Nigdy piłkarz, który miał trafiał do bramki w dwóch finałach LM, nie strzelał dla drużyny przegranej. Chorwat jest jedynym wyjątkiem od tej reguły.

Brakuje wam kogoś? Spieszymy z wyjaśnieniem, że osobnym przypadkiem jest Cristiano Ronaldo. On jako jedyny trafił aż w trzech finałach. W 2008 roku gol Portugalczyka pośrednio sprawił, że Manchester United wygrał rozgrywki LM. W 2014 roku i trzy lata później CR7 walnie przyczynił się do tego, że Real Madryt mógł w gablocie postawić puchar Ligi Mistrzów. Nie może to dziwić, zwłaszcza że Portugalczyk to najlepszy strzelec w historii LM. Wyczyn Viniciusa też jest niezwykły i sprawia, że znalazł się w gronie piłkarskich legend.

Lista piłkarzy, którzy strzelali gole w dwóch finałach Ligi Mistrzów:

Raul (Real Madryt, 2000 i 2002);

Samuel Eto’o (FC Barcelona, 2006 i 2009);

Lionel Messi (FC Barcelona, 2009 i 2011);

Sergio Ramos (Real Madryt, 2014 i 2016);

Mario Mandżukić (Bayern Monachium, 2013 oraz Juventus F.C, 2017);

Vinicius Junior (Real Madryt, 2022 i 2024)

