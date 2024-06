Bayer Leverkusen blisko transferu filaru Girony

Bayer Leverkusen zaczyna budowanie składu, który ma być gotowy przede wszystkim na grę w Lidze Mistrzów. W tym celu Xabi Alonso chce, by do klubu przyszedł dotychczasowy kapitan Girony Aleix Garcia. Spekulacje na temat tego transferu trwają już od dawna.

Bayer Leverkusen buduje kadrę na Ligę Mistrzów



Ledwie kilka dni temu zakończył się sezon 2023/24, a zespoły już szykują pierwsze transfery na następną kampanię. Ostatnio głośno działa Bayer Leverkusen. Sensacyjni mistrzowie Niemiec zagrają w przyszłym sezonie na kilku frontach. Tym razem zagrają jednak nie w Lidze Europy, a w Lidze Misttrzów. W związku z tym trener „Aptekarzy” Xabi Alonso będzie potrzebował szerokiej kadry, by dalej móc walczyć o najwyższe cele. Niemieccy dziennikarze są przekonani, że do Leverkusen przejdzie Aleix Garcia. Hiszpan to obecnie zawodnik i zarazem kapitan Girony. Jak informuje Florian Plettenberg, do sfinalizowania transakcji może dojść w każdej chwili. Bayer Leverkusen by musiał zapłacić Gironie kwotę pomiędzy 15-20 milionami euro. 26-latek podpisałby długoletni kontrakt.

🚨Exclusive | Total verbal agreement between Aleix García and Bayer 04 Leverkusen! ➡️ A long-term contract is planned for the 26 y/o central midfielder from Girona ➡️ Advanced negotiations between Leverkusen and Girona. Talks about a transfer fee in the range of €15-20m.… pic.twitter.com/xNzzuf99ZT — Florian Plettenberg (@Plettigoal) May 26, 2024

Gdyby rzeczywiście doszło do transferu, to Bayer Leverkusen zyskałby klasowego środkowego pomocnika. Aleix Garcia w tym sezonie zanotował 37 występów. Dołożył do tego trzy trafienia i sześć asyst. W sumie przez siedem lat gry dla „Biało-czerwonych” uzbierał 172 mecze, w których zdobył osiem bramek i zanotował 21 asyst. Śmiało można go nazwać legendą nowożytnej Girony. Dwa sezony z rzędu spędził tu na wypożyczeniu z klubu-matki City Football Group, czyli Manchesteru City (2017-2019), potem miał różne przygody, a w 2021 trafił tu na stałe.

Kierunek transferu 26-latka może być zaskakujący dla wielu, nie tylko w Hiszpanii. Do niedawna panowało przekonanie wśród opinii publicznej, że Aleix Garcia w nowym sezonie będzie zawodnikiem Barcelony. Jakiś czas temu, w wywiadzie dla telewizji „Movistar” piłkarz powiedział nawet, że chce grać w Barcelonie, gdyż kibicuje temu klubowi od dziecka. Wywołał tym wściekłość trenera Michela, który uważał, że nie powinien wypowiadać takich słów będąc kapitanem jego zespołu:

Według mnie Aleix popełnił błąd. To wszystko. Dobrze pamiętam, że gdy grałem w zespołach młodzieżowych Rayo, to podczas meczów w Vallecas z Realem Madryt więcej ludzi świętowało gole Realu niż Rayo. Mam nadzieję, że krok po kroku ludzie będą tylko za Gironą. Takie jest moje przesłanie do naszych kibiców.

Wydaje się, że jednak perspektywa gry w Lidze Mistrzów bardziej przekonała kapitana Girony, by wybrać grę dla Bayeru Leverkusen. Choć, co ciekawe, jego dotychczasowa hiszpańska drużyna była rewelacją La Liga i zagra przecież w tych samych rozgrywkach w następnym sezonie.

Wątek Dynama Bukareszt i Janusza Gola



Aleix Garcia mimo 26 lat na karku ma już bardzo ciekawe CV piłkarskie. Był graczem nie tylko wielkich klubów, ale też tych słabszych. Jest w tym wszystkim też wątek z udziałem… byłego reprezentanta Polski Janusza Gola.

26-latek to wychowanek Villarrealu. Przez rok był też w szkółce Manchesteru City, tak jednak to w barwach „Żółtej Łodzi Podwodnej” przeszedł od juniorskich szczebli do pierwszej drużyny. W niej zagrał jednak tylko jeden mecz w 2015 roku. Chwilę po debiucie przeszedł do Manchesteru City, w którym to nie odegrał znaczącej roli. Przez pięć lat rozegrał tylko cztery spotkania. „The Citizens” wypożyczali piłkarza właśnie do Girony i belgijskiego Mouscron. Już wtedy w Gironie prezentował się całkiem nieźle, jednak nie zdecydowano się wówczas na wykupienie go z Anglii.

W 2020 roku Aleix Garcia w końcu uwolnił się z rąk arabskich szejków i przeszedł do Dynama Bukareszt. Co ciekawe, w Rumunii spotkał byłego reprezentanta Polski Janusza Gola. Obaj jednak nie pograli razem zbyt długo, gdyż 26-latek rozegrał w Bukareszcie tylko siedem meczów.

Aleix Garcia z Girony zadebiutował niedawno w reprezentacji Hiszpanii. 26-latek kilka lat temu zaliczył krótki epizod w Dinamie Bukareszt w trakcie jednego z najgorszych okresów w historii klubu. Jak sam wyznał, po pobycie w rumuńskim klubie potrzebował pomocy psychologów pic.twitter.com/LzfF5hHPBK — Michał Flis 🇷🇴🇵🇱 (@flisescu) November 26, 2023

Zaraz po pierwszym sezonie w Bukareszcie wrócił do Hiszpanii, konkretniej do Eibaru. To miejsce znowu nie okazało się tym wymarzonym. W 2021 roku Girona przypomniała sobie o istnieniu Aleixa Garcii i ściągnęła go z powrotem do siebie. Musiał zrobić krok w tył, ponieważ Girona grała wówczas na zapleczu La Liga. W tamtym też sezonie wywalczyła awans. Czas pokazał, że to był udany transfer. Jesienią 2023 roku Aleix zadebiutował nawet w reprezentacji Hiszpanii, gdzie przecież przebić się jest bardzo trudno.

