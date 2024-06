Oficjalnie: Kylian Mbappe piłkarzem Realu Madryt

Wieloletnia saga dobiegła końca – Real Madryt ogłosił Kyliana Mbappe ich nowym zawodnikiem. Kapitan reprezentacji Francji podpisał z ”Królewskimi” pięcioletnią umowę. Termin oficjalnej prezentacji zależeć będzie od wyniku Francuzów na EURO 2024. Z kolei oficjalny debiut Mbappe najprawdopodobniej nastąpi… w Polsce.

Mbappe oficjalnie ogłoszony przez Real

Według Fabrizio Romano Kylian Mbappe w lutym poinformował władze Paris Saint-Germain o odejściu z klubu. 10 maja w mediach społecznościowych zawodnika pojawił się kilkuminutowy film, w którym potwierdził opuszczenie Francji. Ogłoszenie Mbappe nowym piłkarzem Realu Madryt stało się więc kwestią czasu, jednak miało ono nastąpić najwcześniej po finale Ligi Mistrzów z Borussią Dortmund.

Dzień po sięgnięciu po 15. w historii klubu Puchar Europy ze strony Romano padło słynne ”here we go”, oznaczające, że wszystkie formalności zostały dopięte. 3 czerwca ”L’Equipe” poinformował, że jeszcze tego samego dnia Mbappe zostanie ogłoszony nowym zawodnikiem ”Królewskich”. Kilka godzin później nastąpił wyczekiwany od kilku lat moment – Real Madryt oficjalnie ogłosił transfer Kyliana Mbappe. Francuz podpisał z klubowym mistrzem Europy pięcioletnią umowę. Według ’Le Parisien’ będzie on w debiutanckim sezonie nosił numer 9 – po potencjalnym odejściu Luki Modricia w 2025 roku, przejąć ma numer 10.

W podcaście ”Men in Blazers” Romano ujawnił szczegóły transakcji. Zarobki Mbappe będą równały się z pensjami najbardziej wartościowych zawodników – Viniciusa Juniora i Jude’a Bellinghama. Francuz ma zarabiać ok. 15 milionów euro za sezon. W zależności od osiągnięć drużynowych, jak triumfy w La Liga, czy Lidze Mistrzów oraz indywidualnych, Francuz ma otrzymywać premie. Co więcej, za samo podpisanie kontraktu Mbappe ma otrzymać nawet 150 milionów euro, a premia ta będzie rozłożona na najbliższe pięć lat.

Zarobki Mbappe będą jednak niższe od tych, które oferował mu Real w 2022 roku, kiedy to miało dojść do ustnego porozumienia. Mbappe zdecydował się jednak ostatecznie na przedłużenie kontraktu z PSG. Oficjalnie ogłoszono przedłużenie umowy o trzy lata, ale w rzeczywistości wygasała ona wraz z końcem sezonu 2023/24.

Według Romano Francuz w rozmowie telefonicznej miał wyjaśnić prezydentowi Realu Florentino Perezowi powody swojej decyzji o pozostaniu w PSG, co miało duże znaczenie w utrzymanie przyjacielskich stosunków. Ostatecznie przenosiny Mbappe dwa lata później opłaciły się Realowi, bowiem ze względu na jego przyjście do klubu jako wolny zawodnik ”Królewscy” nie będą musieli płacić PSG ani centa.

Debiut Mbappe… w Polsce?

Rozgrywki La Liga wystartują w weekend 16-18 sierpnia, ale jako że wciąż nie ogłoszono terminarza, nie wiadomo, kiedy nastąpi debiut Mbappe na Estadio Santiago Bernabeu. Wiadomo jednak, że zanim Real przystąpi do rozgrywek ligowych, 14 sierpnia na Stadionie Narodowym w Warszawie zmierzy się z Atalantą w ramach Superpucharu UEFA. Tym samym, oficjalny debiut Mbappe w barwach Realu najprawdopodobniej nastąpi w Polsce.

Wcześniej Real czeka tournee po Stanach Zjednoczonych, gdzie Mbappe najpewniej zaliczy pierwszy występ w koszulce ”Królewskich”. 31 lipca Real zmierzy się w Chicago z Milanem, 3 sierpnia zagra w New Jersey z Barceloną, a na koniec – 6 sierpnia w Charlotte podejmie Chelsea. Oficjalna prezentacja Mbappe odbędzie się przed wylotem do USA, ale prawdopodobnie będzie miała miejsce dopiero w połowie lipca. Wszystko zależy od tego, jak daleko zajdzie reprezentacja Francji na EURO 2024.

Mbappe a finanse Realu Madryt

„To co Real zaoszczędzi na sumie odstępnego, straci na astronomicznym bonusie przy podpisaniu umowy„, mówi Adam Williams, ekspert od finansów strony HITC. Kwota ta jednak będzie wypłacana przez pięć lat. Według hiszpańskiego „AS-a”, bonus za podpis wyniesie astronomiczne 150 milionów euro.

Williams kontynuuje: „Transakcja z Mbappe jest niezwykła pod jednym względem, ponieważ uważa się, że zachował on 80 procent swoich praw do wizerunku, podczas gdy Real w przeszłości zapewniał swoim Galacticos znacznie bardziej umiarkowane obniżki. Mówi się, że Mbappe ma dostać od ośmiu do 12 procent za każdy sprzedany egzemplarz koszulki” Jak dodaje ekspert, istnieje jednak również wartość niematerialna – choć znacząca – jaką tworzy marka Mbappe. „Klub wykorzysta bowiem jego status supergwiazdy do negocjowania w przyszłości jeszcze bardziej lukratywnych umów handlowych.” Jak dobrze wiemy, Real to marka sama w sobie, więc pozyskanie takiej gwiazdy takie negocjacje może tylko ułatwić. Wielu skusi się, aby ich produkt reklamował właśnie tej klasy sportowiec.

