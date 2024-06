Dwa dni po zdobyciu Coppa Italia Juventus zwolnił swojego trenera Massimiliano Allegriego ze skutkiem natychmiastowym. Sprawa jest o tyle kontrowersyjna, że nie chodzi jedynie o średni w realiach klubu wynik sportowy w tym sezonie. W kontekście szkoleniowca głównie mówi się o jego zachowaniu tuż po końcowym gwizdku. Klub ogłosił, że dogadał się ze szkoleniowcem.

Juventus dogadał się z Allegrim

Chodzi o wybryki szkoleniowca z Livorno po samym meczu finałowym Coppa Italia przeciwko Atalancie.

#Juventus Football Club e Massimiliano #Allegri comunicano di aver di comune intesa concordato la risoluzione del contratto di prestazione sportiva al termine dell’attuale stagione sportiva ⚠️ — Romeo Agresti (@romeoagresti) June 3, 2024

Treść komunikatu prasowego na stronie Juventusu brzmi: „Juventus Football Club i Massimiliano Allegri ogłaszają, że wspólnie doszli do porozumienia w sprawie rozwiązania umowy o występy sportowe z końcem bieżącego sezonu sportowego. Klub dziękując Massimiliano Allegriemu za wyniki sportowe osiągane przez lata na czele zespołu, pragnie życzyć mu wszystkiego najlepszego w przyszłości zawodowej.”

Wydawało się, że cała sprawa skończy się w sądzie, ale strony zawarły ugodę. Umowę ze szkoleniowcem rozwiązano za porozumieniem obu stron.

Allegri vs Vaciago

Szkoleniowiec z Livorno podczas środowego meczu finałowego w Rzymie pod sam jego koniec zaczął bardzo mocno emanować swoimi emocjami. Zdjął marynarkę, zaczął nawet rozpinać koszulę. Po meczu z kolei zaatakował słownie naczelnego znanego dziennika „Tuttosport” Guido Vaciago – to turyńska gazeta, która w opinii Allegriego sprzedaje ludziom dużo „farmazonów”.

Dyrektor „Tuttosport” po meczu, cytowany w sieci, powiedział:

Allegri powiedział mi „jesteś ch**owym dyrektorem. Pisz prawdę w swojej gazecie, a nie to co klub ci mówi. Spójrz, wiem gdzie przyjść i Cię dorwać. Wiem, gdzie mam na Ciebie czekać. Przyjdę i wyrwę ci uszy. Przyjdę i uderzę Cię w twarz. Pisz prawdę w swojej gazecie”.

Juve już od stycznia planowało rozstać się z Allegrim. Głównym kandydatem do zastąpienia szkoleniowca z Livorno był Thiago Motta, który obejmie po nim schedę od lipca. Wywalczył on niedawno z Bologną historyczny awans do Ligi Mistrzów 2024/25. „Starą Damę” w ostatnich dwóch kolejkach poprowadził legendarny urugwajski obrońca klubu z Piemontu – Paolo Montero.

Natychmiastowe zwolnienie 56-letniego Allegriego (w dodatku z jego winy) oznaczało brak konieczności wypłacania mu pensji przez Juventus do końca umowy. Ta obowiązywała między stronami do 30 czerwca 2025 roku – na jej mocy Allegri zarabiał 7 milionów euro netto.

Nie jest tajemnicą, że nie dogadywał się z dyrektorem sportowym „Starej Damy” Cristiano Giuntolim, który dołączył rok temu do klubu. Zimą Allegri dostał od niego „w prezencie niechcianego” przez samego trenera piłkarza z Argentyny – Carlosa Alcaraza wypożyczonego z Southampton ze sporą kwotą wykupu (42 miliony euro). Alcaraz zagrał na wiosnę 376 minut.

Juventus w minionym sezonie zajął 3. miejsce w lidze i wygrał Coppa Italia – to jedyne trofeum Allegriego w drugim pobycie w klubie.

