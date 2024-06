Drużyna przegrała w finale Pucharu Mistrzów CONCACAF przez grypę żołądkową?

O wielkim pechu może mówić amerykańskie Columbus Crew. W finale Pucharu Mistrzów CONCACAF drużyna z MLS przegrała z meksykańską Pachucą 0:3. Columbus Crew zagrało fatalny mecz. Wszystko przed dolegliwości żołądkowe, które opanowały zespół przed meczem.

Drugi raz z rzędu meksykańska drużyna sięgnęła po trofeum Pucharu Mistrzów CONCACAF. W poprzednim sezonie mistrzem został Club Leon, który w finale tych rozgrywek pokonał amerykańskie Los Angeles FC. W sumie w XXI wieku zespoły z Meksyku triumfowały aż 20 razy. Dwukrotnie mistrzami zostawał klub z Kostaryki i tylko raz, w 2022 roku drużyna Seattle Sounders z MLS.

Pachuca była faworytem tego spotkania, w drodze do finału wyeliminowała Philadelphię Union z MLS, Heradiano z Kostaryki oraz renomowany Club America z Meksyku. Z kolei Columbus Crew pokonało Houston Dynamo z MLS oraz meksykańskie Tigres i Monterrey.

Columbus Crew w trakcie finałowego spotkania wyglądało fatalnie i zasłużenie przegrało mecz rozgrywany na stadionie Estadio Miguel Hidalgo w Pachuce. Po porażce, szkoleniowiec amerykańskiego zespołu Wilfried Nancy przyznał, że jego zawodnicy zmagali się z problemami żołądkowymi.

To nie jest wymówka. To fakt, że nie mieliśmy tyle energii, ile zwykle. Więc to było dziwne, powiem, bo nie wiedzieli, jak z tym postępować, ale wzięli lekarstwa i dali z siebie wszystko