David De Gea wreszcie wróci do gry? Ciekawy kierunek

David De Gea od lipca 2023 roku pozostaje bez klubu po tym jak skończył się jego kontrakt z Manchesterem United. Doświadczony hiszpański bramkarz przez cały sezon nie zdecydował się podpisać umowy z żadnym klubem. Wygląda na to, że po roku przerwy znów zobaczymy Hiszpana między słupkami.

David De Gea znów zagra z Ronaldo?

Graeme Bailey donosi, że wychowanek Atletico Madryt znalazł się na celowniku saudyjskiego Al-Nassr. Kapitanem drużyny jest dobrze znany wszystkim kibicom futbolu Cristiano Ronaldo. David De Gea miałby zostać numerem jeden w bramce Al-Nassr na przyszły sezon po tym jak David Ospina opuści klub.

Na przenosiny do Arabii Saudyjskiej ma go namawiać sam Cristiano Ronaldo. Panowie znają się doskonale, przez ponad rok występowali razem w barwach Manchesteru United. Na początku roku wydawało się, że hiszpański bramkarz trafi do innego klubu Saudi Pro League Al-Shabab jednak nie doszło do porozumienia między nim a klubem, w którym występuje m.in. Yannick Ferreira Carrasco czy Ivan Rakitić.

Ostatni dzwonek na ratowanie kariery

David De Gea przez lata był jednym z najlepszych bramkarzy na świecie i imponował fenomenalnymi interwencjami czy to w La Liga jako zawodnik Atletico Madryt czy później w Premier League strzegąc bramki „Czerwonych Diabłów”. Ostatnich kilku sezonów 33-letni bramkarz nie może zaliczyć do udanych. Regularnie popełniał fatalne błędy a jego pozycja w świecie futbolu znacznie spadła. Kibice futbolu tworzyli długie kompilacje błędów doświadczonego golkipera.

Hiszpan na bezrobociu sporo podróżował. W kwietniu obiecywał jednak, że wróci jeszcze do piłki nożnej wstawiając filmiki z treningów indywidualnych. W ciągu ostatniego roku David De Gea skupił się na rozwijaniu swojej organizacji e-sportowej Rebels Gaming. W styczniu 2024 roku utworzona została sekcja Counter-Strike, której barwy reprezentują Polacy. Organizacja, której założycielem jest doświadczony bramkarz plasuje się na 44. miejscu w światowym rankingu prowadzonym przez „HLTV.org„.

