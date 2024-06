Tottenham ogłosił odejście kilku zawodników

Tottenham Hotspur poinformował o odejściu wraz z końcem sezonu czterech zawodników. Z klubem pożegnają się Ivan Perisić, Eric Dier, Ryan Sessegnon i Japeth Tanganga. Umowy całej czwórki wygasały z dniem 30 czerwca i z żadnym z nich nie doszło do jej przedłużenia.

Spośród czwórki, która opuszcza Tottenham, ze Spurs najdłużej związany był Eric Dier. Wychowanek lizbońskiego Sportingu do Tottenhamu trafił latem 2014 roku, więc był jednym z pierwszych transferów przeprowadzonych w ponad pięcioletniej erze Mauricio Pochettino. 20-letni wówczas Dier stał się podstawowym zawodnikiem zespołu, a w kolejnym sezonie został przemianowany z obrońcy na defensywnego pomocnika. W kolejnych latach, już pod wodzą Jose Mourinho, czy Antonio Conte Dier wrócił do gry na środku obrony.

Przez dziewięć sezonów 49-krotny reprezentant Anglii był niekwestionowanym członkiem wyjściowej jedenastki. Aż menedżerem Spurs latem 2023 roku został Ange Postecoglou, który odstawił Diera na boczny tor. W rundzie jesiennej wystąpił raptem w czterech meczach ligowych, a tylko raz znalazł się w pierwszym składzie. W zimowym okienku Dier został wypożyczony do Bayernu na pół roku, ale Bawarczycy już w marcu zdecydowali się skorzystać z zawartej w kontrakcie klauzuli i przedłużyli z nim umowę do końca sezonu 2024/25.

De facto już wtedy oznaczało to rozstanie Diera z Tottenhamem, ale dopiero teraz dostaliśmy oficjalne potwierdzenie. W ciągu 9,5 roku Dier rozegrał dla Spurs 365 meczów, co daje mu dziewiąte miejsce w klasyfikacji wszechczasów tego klubu. W tym czasie odnosił z Tottenhamem największe klubowe sukcesy w XXI wieku, jak dwa brązowe medale Premier League, wicemistrzostwo Anglii w 2017 roku, czy finał Ligi Mistrzów w 2019 roku.

. @ericdier scored on his #PL debut against West Ham in 2️⃣0️⃣1️⃣4️⃣! One more today, Eric? 😉 #COYS #FlashbackFriday pic.twitter.com/xCmH6cu29n

W sezonie 2019/20 w Tottenhamie zadebiutowali Ryan Sessegnon oraz Japeth Tanganga. Ten pierwszy został sprowadzony ze spadkowicza z Premier League – Fulham za kwotę 27 mln euro. Rok wcześniej wychowanek 'The Cottagers” zaliczył kapitalny sezon na poziomie Championship, okraszony 15 golami oraz sześcioma asystami w 46 meczach i został wybrany do jedenastki sezonu 2017/18.

19-letni wówczas Sessegnon zapowiadał się bardzo obiecująco, ale nigdy nie zaistniał w pierwszym zespole Tottenhamu. W ciągu czterech lat (sezon 2020/21 spędził na wypożyczeniu w Hoffenheim) zaliczył tylko 57 występów w koszulce Spurs. Prawdziwą zmorą Sessegnona okazały się kontuzje. Dość powiedzieć, że przychodził do Tottenhamu z kontuzją uda, przez co jego debiut miał miejsce dopiero w listopadzie. Problemy z tą partią ciała wracały do Sessegnona jak bumerang i z ich powodu przegapił ok. 80 występów.

Umowa Sessegnona wygasała wraz z końcem czerwca tego roku, ale istniała możliwość przedłużenia jej o rok. Klub nie zdecydował się jednak skorzystać z tej opcji. Od lutego 2023 roku Sessegnon zaliczył zaledwie jeden występ w koszulce Spurs. Od tamtego czasu w zasadzie cały czas zmaga się z urazami.

Wishing you the best for the future, @RyanSessegnon 🤍 pic.twitter.com/650Or2XDzB

We wrześniu 2019 roku debiut w barwach Tottenhamu zaliczył 20-letni wówczas Japeth Tanganga. Przez cztery lata zanotował dla ”Kogutów” tylko 50 występów, z czego niemal połowę za kadencji Jose Mourinho. Latem 2023 roku Tanganga został wypożyczony do Augsburga, ale z powodu problemów z kolanem nie zaliczył tam ani jednego występu. Rundę wiosenną minionego sezonu wychowanek Spurs rozegrał w drugoligowym, gdzie wystąpił w 18 meczach na pozycji środkowego obrońcy i strzelił nawet dwa gole.

Podobnie, jak w przypadku Sessegnona, problemem Tangangi były kontuzje. Z powodu różnej maści kłopotów zdrowotnych opuścił ok. 50 spotkań. Najwięcej, bo ok. pięć miesięcy stracił w rundzie wiosennej sezonu 2021/22 przez kontuzję kolana. Problemy z kolanem do Tangangi wróciły po czasie, gdy miał spróbować swoich sił w Bundeslidze.

Thank you and good luck, @JTanganga99 🙌 pic.twitter.com/W0vygzqtfG

Przed startem sezonu 2022/23 jako wolny zawodnik do Tottenhamu trafił doświadczony Ivan Perisić. Pierwszy rok w Anglii był dla Chorwata udany, bowiem 33 na 44 mecze rozegrał w pierwszym składzie, zaliczając przy tym 12 asyst i jedno trafienie. W międzyczasie Perisić sięgnął z reprezentacją po brązowy medal na mundialu w Katarze oraz dotarł do finału Ligi Narodów UEFA.

Po przyjściu do klubu Ange’a Postecoglou Perisić stał się zmiennikiem Destiny’ego Udogiego. We wrześniu 2023 roku zerwał więzadło krzyżowe, a do gry wrócił dopiero w kwietniu, już jako piłkarz Hajduka Split. W rodzimym klubie zaliczył wiosną osiem występów i dołożył małą cegiełkę do trzeciego miejsce w chorwackiej ekstraklasie. 35-letni dziś Perisić zwiąże się z Hajdukiem na kolejny rok, bowiem latem przenosi się tam jako wolny zawodnik.

🚨🚨| NEW: Ivan Perišić will play for his childhood club, Hajduk Split, on a monthly salary of just €1 until the end of the season.

A truly incredible gesture from the 34-year-old 👏🇭🇷

[via Index Croatia] pic.twitter.com/biybuZU8vR

— CentreGoals. (@centregoals) January 19, 2024