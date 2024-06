Mateusz Musiałowski odchodzi z Liverpoolu

Liverpool poinformował, że wraz z końcem sezonu klub opuści dziesięciu zawodników. Z pierwszego zespołu odchodzą Thiago Alcantara i Joel Matip oraz ośmiu piłkarzy akademii. Niestety, jednym z nich jest młodzieżowy reprezentant Polski – Mateusz Musiałowski.

Już kilka tygodni przed zakończeniem sezonu Liverpool poinformował o odejściu wraz z końcem czerwca Thiago Alcantary i Joela Matipa. Umowy zawodników z klubem wygasały z dniem 30 czerwca, więc obaj piłkarze opuszczą Anfield na zasadzie wolnego transferu. Letnie okienko w Premier League rozpoczyna się 14 czerwca, więc kilka dni przed jego rozpoczęciem kluby informują o stanie kadry na koniec sezonu 2023/24.

Obok Thiago i Matipa, Liverpool pożegna się także z aż ośmioma piłkarzami akademii. Niestety, jednym z nich jest Mateusz Musiałowski, którego kontrakt również wygasał wraz z końcem czerwca. Obok młodzieżowego reprezentanta Polski Anfield opuszczą także Nathan Giblin, Francis Gyimah, Luke Hewitson, Niall Osborne, Cody Pennington, Adam Lewis oraz Melkamu Frauendorf.

Ostatnie dwa nazwiska z tej listy, podobnie jak Musiałowski, mają na koncie występy w pierwszym zespole. 4 lutego 2020 roku, podczas powtórzonego meczu IV rundy FA Cup ze Shrewsbury Town (1:0), Adam Lewis rozegrał jedyny mecz w pierwszym zespole Liverpoolu. Kilka miesięcy później został wypożyczony do Amiens. Następnie grywał także w szkockim Livingston, Plymouth, czy ostatnio Newport County.

Frauendorf zaś do akademii Liverpoolu dołączył w 2020 roku, a dwa lata później zaliczył dwa występy w pierwszym zespole. W styczniu 2022 roku zaliczył kilka minut w meczu III rundy FA Cup ze Shrewsbury (4:1), a w kolejnym sezonie znalazł się w wyjściowej jedenastce na mecz III rundy Pucharu Ligi z Derby County.

We have submitted our Premier League retained list following the end of the 2023-24 season.

— Liverpool FC (@LFC) June 5, 2024