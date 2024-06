Lazio się w cyrku nie śmieje. Znów zmieni się trener

Lazio nie przestaje dostarczać tematów na artykuły. Niedawno pisaliśmy o tym, że Maurizio Sarri został zwolniony, a także, że Luis Alberto odchodzi do Kataru. Dziś Igor Tudor podał się do dymisji, co ogłosił w sieci zespół dwukrotnych mistrzów Włoch.

Igor Tudor był już na skraju wytrzymałości, a nie przepracował nawet sześciu miesięcy. Sytuacja była delikatna – Chorwat mimo dobrej pracy wykonanej w Rzymie nie mógł porozumieć się z twardym negocjatorem jakim jest Claudio Lotito. Przedsiębiorca, który rządzi Lazio od dwóch dekad nie lubi zbytnio inwestować. Do tego doszło wiele problemów w relacjach z zawodnikami.

46-latek poprowadził Lazio w jedenastu meczach, z czego dziewięć miało miejsce w lidze – za ten czas 'Biancocelesti’ byli trzecią drużyną tabeli Serie A. Pięć wygranych, trzy remisy i jedna porażka to całkiem niezły bilans jak na drużynę, która miała dość poprzedniego trenera, Sarriego.

Lazio have been the third-best team in Italy since Igor Tudor took charge. And yet, they have decided to move on from the Croatian manager and find a new coach. pic.twitter.com/weXtsxUfmN

— Zach Lowy (@ZachLowy) June 5, 2024