Artur Jędrzejczyk mimo upływu lat to wciąż ważna postać Legii Warszawa. Wieloletni kapitan klubu według portalu „Legia.net” podpisał nowy kontrakt. Świeżo parafowana umowa wygaśnie w czerwcu 2025 roku. Popularny „Jędza” kolejną kampanią może dobić i przebić granicę 400 meczów dla najbardziej utytułowanego klubu w Polsce.

Artur Jędrzejczyk przedłużył umowę z Legią

Jak informuje portal „Legia.net” Artur Jędrzejczyk przedłużył kontrakt z Legią Warszawa do końca następnego sezonu. Dotychczasowa umowa kończyła się w czerwcu 2024 roku.

Artur Jędrzejczyk przedłużył kontrakt z Legią Warszawa. https://t.co/4P9nVoEo3O — Legia.Net (@LegiaNet) June 5, 2024

36-latek to wielka legenda stołecznego klubu. Przez wiele lat był legijnym kapitanem. Sezon 2024/25 będzie już jego piętnastym na stadionie przy ulicy Łazienkowskiej.

Mimo upływu lat Artur Jędrzejczyk wciąż jest ważną postacią w drużynie. W poprzedniej kampanii rozegrał 35 meczów, gromadząc na murawie łącznie 2479 minut. Marcin Szymczyk z portalu Legia.net informuje, że w relacje pomiędzy piłkarzem a klubem są na tyle dobre, że w negocjacjach nie był potrzebny agent Jędrzejczyka Mariusz Piekarski.

Artur Jędrzejczyk jest pierwszym zawodnikiem z obecnej kadry, z którym przedłużono umowę w klubie. Wcześniej poinformowano, że Yuri Ribeiro, Josue, Gil Dias i Qendrim Zyba, opuścili klub.

Jeden z najlepszych – czy prześcignie dyrektora Zielińskiego?

Artur Jędrzejczyk to wychowanek Igloopolu Dębica. W pierwszej drużynie Legii zadebiutował w 2006 roku. W 2013 roku odszedł do FK Krasnodar. Trzy lata później wrócił do Warszawy. W sumie dla Legii rozegrał do tej pory 377 meczów, w których strzelił dziewięć goli i zanotował 14 asyst.

36-latek wywalczył również wiele trofeów z klubem – sześć mistrzostw kraju, sześć Pucharów Polski oraz jeden Superpuchar Polski. Taka liczba trofeów (13) sprawia, że defensor jest najbardziej utytułowanym piłkarzem w historii drużyny.

Dostałem informację, że trafiłem na pierwsze miejsce wśród najbardziej utytułowanych zawodników Legii. Strasznie mnie to cieszy. Miło być na podium, a co dopiero na pierwszym miejscu. Można się śmiać, że wykasowałem Jakuba Rzeźniczaka. Mówiąc jednak poważnie, to na te wszystkie mistrzostwa, krajowe puchary, a teraz i Superpuchar składa się ciężka praca przez lata. Nigdy nie miałem celu uczestniczenia w gonitwie, nigdy nie myślałem o tym szczycie, a to samo przyszło w związku z kolejnymi sezonami. Nie jest łatwo zdobywać trofea. To miłe, ale… może uda się poprawić ten wynik. Jeszcze trochę zamierzam być w Legii! – tak mówił Artur Jędrzejczyk po zdobyciu Superpucharu Polski w 2023 roku.

Podium legijnej klasyfikacji w liczbie meczów to prawdziwy gwiazdozbiór – Miroslav Radović (391 meczów), Jacek Zieliński (404 mecze) oraz Lucjan Brychczy (452 spotkania). Jeśli dobrze pójdzie, to kto wie, czy Jędrzejczyk nie przeskoczy nawet obecnego dyrektora sportowego w liczbie meczów. Potrzeba do tego 28 spotkań – Legia zagra w eliminacjach Ligi Konferencji Europy i nie należy wykluczyć rozegrania wielu spotkań także w ramach tych rozgrywek.

