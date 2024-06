Warta Poznań. Niespodziewany ruch Kajetana Szmyta?

Kajetan Szmyt w minionym sezonie był jedną z najbardziej istotnych postaci w zespole Warty Poznań. Od kilku miesięcy mówiło się o rzekomym transferze wychowanka, „Zielonych”, a jak podaje Piotr Koźmiński z „Wirtualnej Polski”, pomocnikiem spadkowicza Ekstraklasy zainteresowany jest rumuńskie CFR Cluj.

Na pewno odejdzie – Warta Poznań w opałach

Transfer Szmyta do silniejszego klubu jest wręcz bardziej niż pewny. O ile kibice Warty jeszcze niedawno mogli łudzić się, że ich zawodnik zostanie w klubie, o tyle po spadku „Zielonych” odejście młodego talentu jest bardziej niż pewne. Warta po prostu nie może sobie pozwolić na zatrzymanie takiego zawodnika, tym bardziej w tak fatalnej sytuacji, w jakiej znajduje się teraz klub.

Pod znakiem zapytania jest bowiem samo istnienie zespołu z Poznania w obecnej formie, gdyż zamieszanie ze stadionem, na którym swoje mecze w rozgrywkach pierwszej ligi ma rozgrywać zespół ze stolicy Wielkopolski może spowodować, że w przyszłym sezonie klub będzie musiał występować na poziomie… IV ligi. Właściciel klubu – Bartłomiej Farjaszewski na ostatnim briefingu prasowym jasno przyznał, że Warta albo będzie grała w Poznaniu, albo nigdzie. Takiego optymizmu nie wyraża jednak ani strona miasta, ani Lech Poznań, który „Zielonych” przy Bułgarskiej po prostu nie chce.

Jednak nie Jagiellonia?

Jeszcze kilka tygodni temu pojawiła się dość głośna plotka transferowa, według której Szmyt miałby trafić do zespołu obecnego mistrza Polski – Jagiellonii Białystok. Zawodnik Warty pełniłby rolę następcy Dominika Marczuka, który w najbliższym czasie może opuścić szeregi klubu z Podlasia. Jak podają jednak media, ostatecznie do transferu nie dojdzie, a wychowanek „Zielonych” trafi do rumuńskiego CFR Cluj.

Kajetan Szmyt bliski odejścia z Warty. Zapraszam na @wwwfutbolnewspl 👇https://t.co/wj9N6ZZY2q — Mateusz Dukat (@DukatMateusz) May 23, 2024

Przyszłościowy kierunek

Ekipa CFR Cluj jest obecnym wicemistrzem Rumunii, a do upragnionego „majstra” podopiecznym trenera Adriana Mutu zabrakło trzech punktów. Ostatecznie w rozgrywkach lokalnej Liga 1 mistrzem został krajowy potentat piłkarski – FCSB.

Taki kierunek dla Szmyta mógłby okazać się naprawdę ciekawy. Wreszcie opuściłby swoje gniazdo, w którym można było odczuć, że powoli czuł się jak ptak w złotej klatce. Do tego dochodziłaby praktycznie coroczna walka o europejskie puchary, które mogą dać wiele doświadczenia zawodnikowi, który jeszcze 3 lata temu występował w barwach wielkopolskiej Nielby Wągrowiec.

Jak podaje Piotr Koźmiński, Cluj za Szmyta musiałoby wyłożyć co najmniej 500 tysięcy euro.

Z tego co slysze Kajetan Szmyt może zagrać w Rumunii. Zainteresowanie graczem Warty ze strony CFR Cluj. Polak miałby zastąpić tam ich skrzydłowego Otielo. Kwota transakcji około 500 tysięcy euro. Ciekaw jestem jak się ten temat rozwinie. — Piotr Koźmiński (@UEFAComPiotrK) June 5, 2024

