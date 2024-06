Luka Modrić przedłużył kontrakt z Realem Madryt

Przyszłość Luki Modricia w obecnym sezonie była wielką niewiadomą. Wydawało się, że bieżące rozgrywki mogą być jego ostatnimi w barwach Realu Madryt. 38-latek w ostatnim meczu po raz szósty w swojej karierze świętował zwycięstwo w Lidze Mistrzów. Jak informuje Fabrizio Romano, wbrew wcześniejszym spekulacją, Modrić przedłużył kontrakt z ,,Królewskimi” do 2025 roku.

Obecny sezon był bardzo udany dla Realu Madryt. Zdobyli mistrzostwo na krajowym podwórku w bardzo przekonujący sposób. ,,Królewscy” odjechali reszcie stawki i nad drugą w tabeli FC Barceloną mięli aż dziesięć punktów przewagi. Równie dobrze będą wspominać rozgrywki Ligi Mistrzów. W finale rozgrywek na Wembley pokonali Borussię Dortmund 2:0, dzięki czemu zdobyli swoje 15 trofeum w Champions League. Dla Luki Modricia był to szóste takie zwycięstwo podczas swojej 12-letniej przygody na Santiago Bernabeu.

Przez całe minione już rozgrywki przyszłość Chorwata nie była jasna. Media nieustannie informowały, że może to być jego ostatni sezon w klubie. 38-latek zagrał w 46 meczach. Coraz częściej jednak, w porównaniu z poprzednimi latami, meldował się na boisku w roli rezerwowego. W środkowej linii najczęściej występowali Fede Valverde, Jude Bellinghamie, czy Toni Kroos. Ponadto wyżej hierarchii od Chorwata byli również Eduardo Camavinga oraz Aurelien Tchouameni.

Kontrakt doświadczonego pomocnika kończy się wraz z końcem czerwca. Taką sytuację chciały wykorzystać kluby MLS, czy z Saudi Pro League. O względy Modricia zabiegał również, jego były klub Dinamo Zagrzeb, który w bardzo pomysłowy sposób zapraszał go w swoje szeregi. Władze postanowiły wykupić stronę hiszpańskiej ”Marki”, na której znajdywała się podobizna koszulki Dinama z numerem 10 i nazwiskiem Modrić. Dodatkowo widniał tam podpis: Dołącz do nas! To ma największy sens na świecie!

📰🇭🇷 Dinamo Zagreb’s president has decided to buy a page into today’s edition of Spanish newspaper Marca to send clear message to Luka Modrić.

“Join us! It makes sense, all the possible sense in the world”.pic.twitter.com/nzs5dUmXAp

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 6, 2024