Besiktas znalazł następcę Fernando Santosa

Besiktas oficjalnie poinformował o zatrudnieniu w roli szkoleniowca Giovanniego van Bronckhorsta. Holender wraca do trenowania po ponad półtora roku, kiedy to został zwolniony z Rangers FC. Besiktas będzie czwartym klubem w karierze trenerskiej utytułowanego piłkarza oraz menedżera.

Van Bronckhorst w Besiktasie

5 czerwca ESPN informowało, że Ole Gunnar Solskjaer jest bliski zatrudnienia przez Besiktas. Dla Norwega byłby to powrót na ławkę trenerską po ponad 2,5 roku. Jeszcze tego samego Besiktas ogłosił nowego szkoleniowca… jednak został nim Giovanni van Bronckhorst. Holender również wraca do trenowania po długiej przerwie, która w jego przypadku wyniosła półtora roku.

Van Bronckhorst bez pracy pozostawał od listopada 2022 roku, kiedy to w trakcie mundialowej przerwy został zwolniony z Rangers FC. Choć w sezonie 2021/22 nie obronił z Rangers tytułu mistrzowskiego, zespół z Glasgow pod jego wodzą dotarł do finału Ligi Europy, gdzie dopiero w serii rzutów karnych uległ Eintrachtowi Frankfurt. Na osłodę, kilka dni później sięgnął z Rangersami po pierwszy od 13 lat Puchar Szkocji.

W kolejnym sezonie wprowadził Rangers do fazy grupowej Ligi Mistrzów. Dla klubu był to pierwszy awans do tych rozgrywek od 2010 roku. Tam jednak Rangers przegrało wszystkie sześć meczów, a fazę grupową kończyło z bilansem 2:22. Był to absolutnie najgorszy występ jakiejkolwiek drużyny od początku istnienia fazy grupowej Ligi Mistrzów.

Dla van Bronckhorsta Besiktas będzie czwartym klubem w karierze trenerskiej. Poza wcześniej wspomnianym Rangers FC, w 2020 roku prowadził chińskie Guangzhou R&F, a od maja 2015 do czerwca 2019 roku był szkoleniowcem Feyenoordu. W 2017 roku van Bronckhorst doprowadził klub, w którym zaczynał swoją piłkarską karierę do pierwszego od 18 lat mistrzostwa Holandii. Rok wcześniej Feyenoord pod jego wodzą zdobył pierwszy od ośmiu lat Puchar Holandii, a w 2018 roku po raz 13. sięgnął po to trofeum. W 2017 oraz 2018 roku van Bronckhorst dołożył także do gabloty dwa trofea za zwycięstwo w Superpucharze Holandii.

Łyżką dziegciu w bezczce miodu były europejskie puchary, w których Feyenoord pod wodzą van Bronckhorsta ani razu nie awansował do fazy pucharowej. Co więcej, w 2018 roku Feyenoord został wyeliminowany już w III rundzie eliminacji Ligi Europy przez słowacki Trenczyn, przegrywając w dwumeczu aż 1:5 (0:4 w pierwszym meczu, 1:1 w rewanżu).

Besiktas zmienia trenerów jak rękawiczki

Van Bronckhorst podpisał z Besiktasem dwuletnią umowę z opcją przedłużenia jej o rok. Jednak dotrwanie Holendra na stanowisku trenera do końca najbliższego sezonu będzie nie lada wyczynem. Ostatnim trenerem Besiktasu, który przepracował w klubie cały sezon był Sergen Yalcin. Sztuka ta udała mu się w sezonie 2020/21, kiedy to Besiktas sięgnął po 16. i jak dotąd ostatnie mistrzostwo Turcji.

Od tamtego czasu Besiktas poprowadziło aż siedmiu szkoleniowców, a najdłużej trwała kadencja legendarnego Senola Gunesa. Druga kadencja brązowego medalisty z reprezentacją Turcji na MŚ 2002 w Besiktasie trwała od października 2022 do października 2023 roku. Od czasu jego odejścia, przez pozostałą część sezonu 2023/24 Besiktas prowadziło jeszcze czterech trenerów – Burak Yilmaz, Riza Calimbay, Fernando Santos oraz dwukrotnie Serdar Topraktepe.

Choć Besiktas zakończył rozgrywki ligowe na szóstym miejscu – wyrównując tym samym swój najgorszy wynik w XXI wieku – pod wodzą tymczasowego szkoleniowca klub sięgnął po 11. w historii Puchar Turcji. Dzięki temu triumfowi van Bronckhorst będzie miał okazję wprowadzić Besiktas do Ligi Europy, gdzie ”Czarne Orły” wystartują od ostatniej rundy eliminacji i przystąpią do losowania jako rozstawiona drużyna.

